Les négociations à Abou Dhabi centrées sur la Donbass révèlent l'ampleur de la crise humanitaire et les positions irréconciliables de Kiev et Moscou face à l'avancée russe.

Les pourparlers entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis qui se déroulent à Abou Dhabi placent la région de la Donbass au centre des tensions géopolitiques. Moscou exige le retrait complet des forces ukrainiennes du dernier tiers de la région, une condition que Kiev refuse catégoriquement au profit de la défense de ses positions militaires stratégiques.

Exigences territoriales de Moscou et résistance ukrainienne

La Russie impose l'évacuation de l'intégralité de la Donbass, incluant les zones encore sous contrôle de Kiev, tandis que les dirigeants ukrainiens maintiennent leur ligne de défense dans ce qui reste de la province de Donetsk. Cette intransigeance russe vise à sécuriser la totalité de la région historiquement contestée, alors que les négociations à Abou Dhabi tentent de stabiliser un front qui se rapproche dangereusement des dernières localités tenues par l'armée ukrainienne.

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La position de Moscou repose sur une revendication territoriale étendue, affirmant que la province de Donetsk et la province de Louhansk entières appartiennent désormais à la fédération de Russie. Cette affirmation ignore les réalités du terrain, où plus de la moitié de ces territoires demeurent sous souveraineté ukrainienne, créant un fossé diplomatique difficile à combler lors des discussions actuelles.

Impact humanitaire immédiat à Oleksandrivka

À Oleksandrivka, village situé à l'ouest de Donetsk, la proximité du front force quotidiennement des civils à fuir vers des points de transit sécurisés, illustrant l'urgence de la situation sur le terrain. Natalia, une résidente de soixante-dix ans, exprime un scepticisme total quant à la possibilité de faire confiance au président Vladimir Poutine, doutant que la Russie s'arrête une fois la Donbass entièrement conquise.

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Les témoignages sur place révèlent une détresse profonde, comme celui de Ljoebov Stepanovna, soixante-seize ans, qui décrit avec émotion la destruction d'une vie bâtie avec difficulté dans cette région frontalière. Elle exprime son ressentiment envers la guerre qui dévaste sa communauté, soulignant l'impact psychologique durable des bombardements répétés sur la population civile restée ou contrainte de se déplacer.

Le point de transit d'Oleksandrivka enregistre l'évacuation de cinquante à soixante personnes par jour, acheminées ensuite vers Lozova dans la région de Kharkiv pour y recevoir une aide humanitaire structurée. Karina, une travailleuse sociale de trente-sept ans, note la diversité des méthodes d'évacuation, allant du départ spontané à l'organisation par la police ou les bénévoles, dans un contexte de pression militaire croissante.

Défense stratégique de la ceinture fortifiée

La dernière cinquième partie de la province de Donetsk, qui abrite la ceinture fortifiée autour de Slovjansk et Kramatorsk, constitue le dernier rempart ukrainien face à l'avancée russe depuis 2014. Le contrôle de ces villes renforcées est vital pour empêcher une percée militaire majeure vers l'ouest du pays, ce qui rend leur défense non négociable pour les autorités ukrainiennes.

Les données démographiques montrent que soixante-sept mille six cents habitants résidaient encore fin octobre dans la partie de la province sous contrôle ukrainien, une fraction minuscule des quatre millions d'habitants que comptait la région avant l'invasion de février 2022. Cette érosion démographique reflète l'ampleur du déplacement de population et la transformation profonde de la région.

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Le maire de Slovjansk, Vadym Ljach, observe que bien que la population soit épuisée par la guerre, elle refuse de céder sa patrie, espérant simplement survivre jusqu'à la prochaine célébration du Nouvel An pour maintenir un semblant de normalité morale. Cette résilience locale contraste avec les ambitions expansionnistes de Moscou, qui cherche à imposer des faits accomplis par la force militaire.

Héritage historique et réalités sociologiques

Le Kremlin qualifie la Donbass de territoire russe historique, s'appuyant sur des arguments linguistiques et culturels pour justifier ses actions, bien que les données sociologiques récentes montrent un changement radical dans les sentiments de la population. En décembre 1991, soixante-quatorze pour cent des électeurs de la province de Donetsk avaient voté pour l'indépendance de l'Ukraine, contrairement à la propagande actuelle.

Les enquêtes menées par l'Institut international de sociologie de Kiev démontrent que l'attachement à la Russie a chuté de cinquante-trois pour cent avant l'invasion à vingt pour cent l'année dernière, indiquant un rejet massif de l'influence russe parmi la population locale. Cette évolution sociologique complique les narratifs russes sur la libération des populations locales et renforce la légitimité de la défense ukrainienne.