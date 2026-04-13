Pourquoi la Terre apparaît plus terne sur les photos d'Artemis II par rapport aux missions Apollo

Les nouvelles photos de la Terre prises par la mission Artemis II semblent moins éclatantes que les images emblématiques d'Apollo, en raison de différences technologiques, de l'éclairage et du post-traitement.

Les nouvelles photographies de la Terre prises par la mission Artemis II présentent notre planète sous un aspect moins éclatant que les célèbres clichés des missions Apollo . Ce phénomène n'est pas dû à des changements sur la Terre elle-même, mais plutôt à l'équipement photographique, au post-traitement et aux différences entre le jour et la nuit. Il est probable que lorsque vous pensez à la Terre, vous visualisez l'emblématique photo 'Blue Marble'. Cette image, prise par l'équipage d' Apollo 17 le 7 décembre 1972, à 29 400 kilomètres de la surface terrestre, montrait la Terre comme une bille d'un bleu profond émergeant de l'obscurité de l'espace, avec des couleurs d'une grande saturation. Les nouvelles images de la mission Artemis II semblent plus ternes. Sur la photo 'Hello, world', la Terre apparaît légèrement moins vibrante. Sur Reddit et X, certains utilisateurs ont immédiatement spéculé sur l'impact de la pollution atmosphérique croissante. Cependant, Inge Jonckheere, responsable des solutions vertes à l'Agence spatiale européenne, a réfuté cette idée en soulignant que la pollution n'est pas perceptible de cette manière depuis l'espace, et certainement pas à l'échelle globale, mais plutôt localement. Il est donc clair que l'aspect différent des images est lié à d'autres facteurs.

Plus de 50 ans séparent ces deux missions spatiales, et la technologie a considérablement évolué. Alors que l'équipage d'Apollo 17 utilisait des appareils photo argentiques, les nouvelles photos sont numériques. Cette différence est cruciale. Les astronautes d'Apollo utilisaient des appareils photo Hasselblad EL modifiés avec des films Ektachrome spécialement développés par Kodak, connus pour leurs couleurs saturées et leurs bleus profonds. Ces films ajoutaient de la couleur à l'image. En revanche, un capteur numérique capture une représentation aussi neutre que possible, avec le plus de détails possible. Grâce à une plage dynamique plus large, le photographe dispose de plus d'options pour ajuster l'image dans des programmes de retouche photo. Il y a également la question de l'éclairage. Dans l'espace, la lumière ne provient pas d'un flash ou d'un projecteur, comme dans un studio photo, mais du soleil. Sur 'Blue Marble' de 1972, la Terre était en plein soleil. La zone photographiée était ensoleillée, ce qui accentuait les couleurs. Les photographes n'avaient pas à se soucier de l'éclairage. L'équipage d'Artemis II, en revanche, a dû utiliser davantage de techniques photographiques en raison d'un éclairage plus faible. Sur 'Hello, world', on voit la face nocturne de la Terre; le soleil est caché derrière notre planète. Ceci est clairement visible sur une autre image prise quelques secondes plus tard avec un temps de pose plus court, où la Terre est plongée dans l'obscurité. Les caméras argentiques de 1972 n'auraient pas permis de prendre une telle photo. La Terre aurait été trop sombre. Les caméras numériques, elles, le peuvent. Le photographe doit alors maîtriser les réglages de l'appareil, comme pour la photographie de nuit. 'Hello, world' a été prise avec un temps de pose très long de 1/4 de seconde, permettant à davantage de lumière d'atteindre l'objectif. De plus, la sensibilité ISO de la caméra a été réglée sur une valeur très élevée de 51 200, maximisant l'utilisation de la faible lumière disponible. La qualité de l'image a cependant été affectée, avec l'apparition de grains visibles, un effet similaire à ce que l'on peut observer sur les smartphones lorsqu'une photo sous-exposée est éclaircie.

Il existe d'autres différences significatives. Les appareils photo argentiques et numériques réagissent différemment au contraste lumineux entre la Terre et l'obscurité de l'espace. Le film Ektachrome intensifie les contrastes de couleurs, produisant un bleu encore plus profond, tandis que le capteur Nikon s'efforce de conserver le plus de détails possible, résultant en des tons plus gris. Un autre facteur important est le post-traitement des photos par la NASA. Les photos de la Terre prises depuis l'espace sont souvent recadrées et pivotées. Sur 'Blue Marble', par exemple, le pôle Sud était initialement en haut. Le post-traitement peut également ajuster la balance des couleurs et la netteté de l'image. Ces ajustements peuvent influencer la perception visuelle et la vivacité des couleurs. Par conséquent, les différences entre les images d'Apollo et d'Artemis ne sont pas un signe de détérioration de la planète, mais le reflet de l'évolution technologique, des conditions d'éclairage et des processus de post-traitement.





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