Explication technique et comportementale des embouteillages massifs à Anvers lors des pluies d'automne, analysée par l'expert Hajo Beeckman pour VRT NWS.

Une pluie d'automne importante a paralysé le réseau routier autour d' Anvers, créant des embouteillages massifs s'étendant de 6 heures du matin jusqu'à 20 heures. L'expert en trafic Hajo Beeckman, s'exprimant dans l'émission VRT NWS Kwartier, explique que cette congestion résulte d'une combinaison d'infrastructures vieillissantes et de conditions météorologiques extrêmes.

L'asphalt SMA, un facteur technique majeur

La pierre angulaire du problème réside dans le type de revêtement utilisé sur les autoroutes belges, appelé asphalt mastique aux aggrats (SMA). Ce matériau est extrêmement dur et durable, mais il présente l'inconvénient majeur d'être peu perméable à l'eau. En cas de pluie prolongée, une fine couche d'eau persiste sur la chaussée, ce qui provoque des éclaboussures importantes pour les conducteurs.

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Ces éclaboussures réduisent considérablement la visibilité des automobilistes. Pour compenser ce danger, les conducteurs augmentent systématiquement leur distance de sécurité et freinent plus souvent. Cette réaction en chaîne diminue la capacité maximale de l'infrastructure routière de 5 à 20 %. Sur un axe déjà saturé, cette perte de capacité entraîne immédiatement des embouteillages.

Impact psychologique et visibilité réduite

La réponse humaine face à la pluie joue également un rôle déterminant dans la fluidité du trafic. Une partie des conducteurs adopte une conduite rationnelle en espaçant leurs véhicules, tandis qu'une autre réagit de manière irrationnelle par l'anxiété. Cette incertitude provoque des mouvements de freinage brusques et imprévisibles, nuisant à l'écoulement régulier du flux.

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Le problème s'aggrave lorsque les marquages au sol deviennent illisibles sous la nappe d'eau. Hajo Beeckman souligne que les conducteurs doutent alors de leur position exacte sur la chaussée, hésitant entre les voies. Ce sentiment d'insécurité supplémentaire pousse les usagers à ralentir davantage, amplifiant la congestion.

Dysfonctionnements du drainage en zones urbaines

L'état des systèmes de drainage constitue un facteur aggravant, particulièrement visible après les orages. Des égouts obstrués par les feuilles mortes témoignent d'un entretien insuffisant dû aux contraintes budgétaires. Cette négligence entraîne des inondations locales, notamment dans les tunnels de Bruxelles qui ne peuvent pas évacuer rapidement les volumes d'eau excessifs.

Beckman préconise un nettoyage régulier des réseaux pour limiter ces risques. Cependant, la situation reste critique dans les zones où la capacité d'absorption du sol est saturée. Les flaques profondes créent des zones de freinage obligatoires pour les conducteurs, réduisant encore la vitesse moyenne sur les axes critiques.

Solutions techniques et différences internationales

Une solution technique existe sous forme de marquages réfléchissants enrichis de billes de verre. Ces équipements restaurent la visibilité nocturne et par temps de pluie, permettant aux conducteurs de conserver une trajectoire stable sans hésitation. Cette méthode réduit l'anxiété au volant et améliore la sécurité globale sur les réseaux asphalt SMA.

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La différence majeure avec les pays voisins réside dans la capacité structurelle des routes. Les autoroutes belges atteignent un taux d'utilisation proche de 100 %, sans élargissement significatif depuis les années 1980. À contrario, les réseaux néerlandais et français privilégient des matériaux perméables comme l'ZOAB.

L'asphalte très ouvert (ZOAB) contient 25 % de pores permettant l'écoulement immédiat de l'eau. Cette technologie élimine les éclaboussures, améliore la visibilité et favorise une conduite plus fluide et moins stressante. L'absence de cette technologie en Belgique explique en partie la vulnérabilité du réseau aux intempéries.

Stratégie d'extension de la Zuidring

Les autorités belges tentent aujourd'hui de répondre à ces défis par de grands projets d'infrastructure. La construction du Südtrac (Zuidring) vise à désengorger les axes saturés de l'agglomération anversoise. Ce projet ambitieux cherche à contourner les goulets d'étranglement chroniques identifiés depuis des décennies.

Cette extension du réseau est considérée comme une mesure nécessaire face à la saturation actuelle. Les experts estiment que seul un rééquilibrage de la capacité routière permettra de réduire l'impact immédiat des événements climatiques sur la mobilité quotidienne des usagers.