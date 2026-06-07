Poursuite sur l'E17 aboutit à un accident spectaculaire à De Vlecht, Waregem

Une voiture noire française percée de la police sur l'E17 a perdu le contrôle à la sortie de De Vlecht, percuté un autre véhicule et s'est renversée. Les deux occupants ont fui à pied avant d'être arrêtés. L'enquête se poursuit.

Une poursuite haletante sur l'autoroute E17 s'est soldée hier soir par un accident spectaculaire au niveau du carrefour d'entrée et de sortie de De Vlecht, à Waregem .

Les forces de police routière suivaient depuis plusieurs minutes une Volkswagen noire immatriculée en France lorsqu'elle a dévié de sa trajectoire, pris la sortie de De Vlecht vers 19 h00 et a perdu le contrôle en négociant le virage trop rapidement. Le véhicule a quitté la chaussée, a franchi le bas-côté et a percuté directement un autre véhicule, une Volkswagen en provenance d'Anzegem, qui circulait sur la même intersection.

L'impact a causé d'importants dommages à la seconde voiture, mais les deux occupants n'ont été que légèrement blessés. La Volkswagen noire, quant à elle, a fait un vol périlleux avant de se renverser sur la berme centrale, atterrissant sur son toit dans un fracas retentissant. Malgré l'ampleur de la collision, les deux occupants du véhicule noir ont rapidement quitté les décombres et ont tenté de poursuivre leur fuite à pied.

Ils ont été appréhendés peu de temps après par la police locale, la Mira, qui a pu les intercepter dans les environs du carrefour. Les raisons qui ont poussé les suspects à prendre la fuite, ainsi que le nombre exact de personnes impliquées, restent encore inconnus. Les autorités continuent d'interroger les témoins et d'analyser les images de vidéosurveillance afin de déterminer les motivations et les circonstances précises de cet incident.

L'enquête, désormais confiée au service de police judiciaire, s'attache à établir les responsabilités et à vérifier si le conducteur de la Volkswagen noire était sous l'influence d'alcool ou de stupéfiants au moment des faits. Les forces de l'ordre ont rappelé l'importance de la coordination entre les équipes de police routière et les services d'intervention d'urgence pour assurer la sécurité des usagers de la route, notamment dans les zones de sortie complexes comme De Vlecht.

En attendant les conclusions définitives, la circulation a été partiellement perturbée le temps des opérations de secours et du nettoyage du site, mais les autorités ont rétabli la fluidité du trafic dès que possible





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