Poutine félicite Trump pour son 80e anniversaire

Le président russe Vladimir Poutine a félicité son homologue américain Donald Trump pour son 80e anniversaire. Les deux dirigeants ont eu un entretien téléphonique après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Trump se soient déjà parlé.

Le président russe Vladimir Poutine a félicité son homologue américain Donald Trump pour son 80e anniversaire. Les deux dirigeants ont eu un entretien téléphonique après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Trump se soient déjà parlé.

Selon le président russe, Trump a réitéré son appel à mettre fin aux combats en Ukraine. Les deux hommes ont également convenu que les ambassadeurs spéciaux américains, Steve Witkoff et Jared Kushner, se rendront bientôt en Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il discuterait avec Trump de la guerre avec la Russie et des négociations de paix lors de la réunion de la G7 à Évian en France.

Zelensky a également eu un entretien téléphonique avec Trump pour discuter de l'invasion russe de l'Ukraine, en raison de la fête d'anniversaire de Trump. Les dernières rondes de négociations dirigées par les États-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine n'ont pas abouti à des progrès





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vladimir Poutine Donald Trump Volodymyr Zelensky Guerre En Ukraine Négociations De Paix

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Saga du lieu culturel Kennedy Center à Washington: les travaux ont commencé pour retirer le nom de TrumpUn auvent blanc masquait une grande partie de l’édifice, où des échafaudages avaient été installés et devant lequel...

Read more »

Trump Kennedy Center: Le nom du président américain est retiré de la prestigieuse salle de spectacles Kennedy Center à WashingtonLe Kennedy Center, rebaptisé 'Trump Kennedy Center' en décembre, a repris son nom d'origine après que le juge fédéral a jugé illégale la manœuvre et imposé le retrait de toute référence à Trump. Les travaux pour retirer le nom du président américain Donald Trump de la façade de la prestigieuse salle de spectacles Kennedy Center à Washington ont commencé samedi, en application d'une décision de la justice fédérale.

Read more »

Donald Trump's persona cultus in Amerika neemt toeJournalist Björn Soenens van VRT NWS onderzoekt de personencultus van en rond Donald Trump, die sinds zijn tweede ambtstermijn steeds meer naar zijn evenbeeld steekt en vertoont kenmerken van een Zonnekoning.

Read more »

Opération de interception de navires de la flotte fantôme russe en mer BaltiqueL'opération menée aux premières heures de la matinée, d'une durée de six heures, a bénéficié d'un soutien aérien, notamment des hélicoptères Chinook, et du concours de bâtiments de la marine, dont la frégate HMS Sutherland. Le navire doit être transféré vers un mouillage au large de la côte sud de l'Angleterre et placé sous surveillance, précise le communiqué. 'La Russie s'appuie sur sa flotte fantôme pour financer son conflit en Ukraine et notre interception porte un coup à la guerre illégale de Poutine'

Read more »