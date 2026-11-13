Prédiction de surpopulation 2026 : le mythe Heinz von Foerster démystifié

L'analyse scientifique de la célèbre prédiction de surpopulation mondiale pour le 13 novembre 2026. Retour sur l'origine, les chiffres et les raisons de l'échec de ce modèle mathématique.

La prédiction selon laquelle la population mondiale atteindrait une taille infinie le vendredi 13 novembre 2026 a circulé durant plusieurs décennies, créant une anxiété publique durable. Cette date précise était issue d'un article publié en 1960 dans le journal scientifique Science par le scientifique autrichien-américain Heinz von Foerster.

Origine du modèle mathématique exponentiel

Von Foerster et son équipe de recherche ont analysé les données démographiques couvrant les deux millénaires précédents pour établir un modèle de croissance humaine. Leurs calculs ont révélé que le temps nécessaire pour doubler la population mondiale raccourcissait systématiquement. Si cette tendance exponentielle s'était poursuivie sans interruption, les mathématiques indiquaient une croissance infinie en novembre 2026.

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Le message d'alerte derrière la provocation

Le scientifique, décédé en 2002, ne croyait pas littéralement à une collision humaine massive. Il utilisait cette extrapolation choquante pour alerter l'opinion sur la croissance démographique rapide des années 1950 et 1960. Francis Heylighen de l'Université libre de Bruxelles (VUB) précise que cette préoccupation était justifiée par les progrès médicaux.

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Baissede la natalité et nouveaux prévisions de l'ONU

Contrairement aux craintes initiales, la croissance mondiale a ralenti au début des années 1990. Les Nations Unies estiment aujourd'hui que la population planétaire plafonnera à environ 10,3 milliards d'habitants vers le milieu des années 2080. Une décroissance démographique progressive suivra ensuite cette stabilisation.