Des membres d'un groupe isolé apparaissent dans la réserve d'Arariboia au Brésil. La Funai et Coapima alertent sur les risques sanitaires et l'intrusion de trafiquants dans ce territoire amazonien.

Un groupe de personnes autochtones apparaissant pour la première fois hors de la forêt dense a été filmé à la lisière de la réserve Arariboia au Brésil. Cette image, enregistrée par des membres du peuple Guajajara et rendue publique par l'ONG Survival International, montre des hommes, des femmes et des enfants à moitié nus et armés d'arcs. L'événement marque un moment historique et potentiellement critique pour ces communautés vivant en isolement volontaire.

Preuves visuelles d'une sortie de l'isolement

La vidéo révèle des individus se tenant à la lisière de la végétation, certains portant des colliers traditionnels. Des observations de terrain confirmées par l'ONG indiquent que ce type de groupe ayant choisi de vivre isolé des autres sociétés humaines a été recensé dans dix pays. Plus de 90% de ces populations vivent dans la forêt amazonienne, essentiellement au Brésil, bien que des groupes similaires aient également été détectés en Indonésie et en Inde.

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Alertes sanitaires de la Coordination Coapima

La Coordination des Organisations et Articulations des Peuples Autochtones du Maranhao (Coapima) a exprimé sa vive inquiétude concernant l'état physique de certains membres de ce groupe. Les villageois ont noté une détresse particulière chez les enfants et les personnes âgées, dont la vulnérabilité physique semble accrue. Cette organisation a immédiatement mis en garde contre les risques mortels qu'un contact non planifié représente pour ces peuples, qui ne possèdent pas d'immunité naturelle contre les maladies courantes des sociétés modernes.

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Pression des intrus et trafic de bois

L'ONG Survival International a dénoncé la présence intrusive de trafiquants de bois et de braconniers dans la réserve Arariboia. De plus, des fermiers tentent d'empiéter sur ce territoire sacré pour y faire paître leur bétail, une activité illégale qui menace directement l'intégrité de l'habitat. Cette pression externe pourrait expliquer pourquoi ces individus ont quitté leur territoire forestier habituel pour chercher de la nourriture à l'extérieur, poussés par la rareté des ressources ou la peur.

Surveillance étroite par la Funai

La Funai, l'organe public fédéral responsable des affaires indigènes au Brésil, a confirmé qu'elle suit la situation de très près. L'autorité gouvernementale est appelée à intervenir pour protéger ces derniers survivants isolés tout en empêchant les contacts dangereux. La présence de ce groupe, filmé dans l'État du Maranhão, rappelle l'urgence de sécuriser les territoires autochtones face aux menaces économiques et environnementales croissantes.