Premier entraînement complet des Diables Rouges à Seattle avant la Coupe du monde 2026

Vingt-cinq Diables Rouges ont participé à la première séance collective sur le sol américain. Zeno Debast a travaillé à l'écart en raison d'une blessure à la cuisse, tandis que Jérémy Doku a regagné les vestiaires plus tôt. L'équipe poursuit son adaptation au décalage horaire avant le match contre l'Égypte.

À Seattle , les Diables Rouges ont débuté leur préparation pour la Coupe du monde 2026 avec un premier entraînement complet rassemblant vingt-cinq des vingt-six joueurs sélectionnés.

Le défenseur Zeno Debast, touché à la cuisse, a suivi un programme individuel et n'a pas participé à la séance collective. Le gardien Maarten Vandevoordt, quant à lui, n'a pas rejoint le groupe aux États-Unis à la demande de son club, le RB Leipzig. Les trois portiers présents sont Thibaut Courtois, Senne Lammens et Mike Penders. L'ailier Jérémy Doku a dû quitter le terrain prématurément après une cinquantaine de minutes, mais la gêne semblant légère.

L'équipe est arrivée lundi après-midi à Seattle et a immédiatement effectué une séance d'activation en trois volets suivie d'un bain de glace, afin de faciliter l'adaptation au décalage horaire de neuf heures entre la Belgique et la côte ouest américaine. Les joueurs ont pris leurs quartiers au Hyatt Regency Lake Washington, qui servira de camp de base pendant la compétition.

Le premier match de la Belgique, contre l'Égypte, est prévu lundi prochain au Lumen Field de Seattle à 12h00 locales, avec des températures pouvant atteindre 31 degrés Celsius. Cette préparation intensive vise à atteindre la forme optimale pour ce choc d'ouverture





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