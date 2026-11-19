Belgique : le rapport annuel sur les féminicides est retardé en 2025 en raison de complexités juridiques et techniques. Zoom sur les défis de la collecte de données statistiques.

La Belgique se trouve actuellement dans l'incapacité de publier des chiffres officiels et consolidés concernant le nombre de féminicides sur son territoire. Bien que la loi instaurant un mécanisme annuel de reporting soit entrée en vigueur en octobre 2023, l'Institut pour l'Égalité des Femmes et des Hommes indique que le tout premier rapport détaillé ne sera probablement disponible que début l'année prochaine. Ce retard s'explique par des défis juridiques, techniques et administratifs majeurs liés à la définition même du crime et à la fragmentation des systèmes d'information.

Définition juridique et complexité statistique

La loi du 27 octobre 2023 impose l'enregistrement systématique des féminicides et des meurtres à motivation sexiste par la police et la justice. Cette obligation vise à fournir au gouvernement les données précises nécessaires pour élaborer des politiques publiques ciblées. Cependant, le féminicide ne constitue pas une infraction pénale distincte dans le Code pénal belge. Il n'existe pas de case unique à cocher sur les registres judiciaires pour qualifier automatiquement un homicide comme un féminicide.

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Les données doivent être extraites de catégories existantes telles que le meurtre, l'assassinat, les violences ou les blessures graves. L'identification du contexte est donc indispensable pour déterminer si la mort est liée au genre de la victime. Le texte de loi distingue trois formes principales de féminicides. La première est le féminicide intime, qui correspond à un meurtre intentionnel commis par un partenaire ou un membre de la famille. La seconde est le féminicide non intime, où un tiers tue la victime dans un contexte lié à son genre, comme dans des cas d'exploitation sexuelle ou de traite des êtres humains.

Enfin, la loi inclut le féminicide indirect, qui regroupe les décès non intentionnels résultant de pratiques néfastes sexistes ou les suicides de victimes de violences conjugales. Cette distinction multiforme nécessite une analyse approfondie de chaque dossier. Les enquêteurs doivent reconstituer l'historique des violences, les relations entre l'auteur et la victime, et tout précédent signalement pour pouvoir classer le cas correctement dans le rapport annuel.

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Obstacles techniques et fragmentations des données

L'absence de système d'information unifié constitue un frein majeur à l'exactitude des statistiques. Actuellement, l'enregistrement des données est réalisé par différents services très dispersés au sein de la police, des parquets, des cours d'appel et des tribunaux. Ces entités n'utilisent pas toujours des méthodologies compatibles ou suffisantes pour générer un rapport statistique fiable sur le long terme. La qualité des données dépend fortement des ressources humaines disponibles pour effectuer ce travail d'identification contextuelle minutieux.

La digitalisation inefficace des services de justice et de police aggrave cette fragmentation. Une numérisation fluide et coordonnée est essentielle pour automatiser la collecte et le croisement des informations sensibles. En l'absence de tels outils performants, le processus reste long et sujet à des erreurs de traitement manuel. La mise en place de bases de données interopérables permettrait de réduire les délais de traitement et d'améliorer la précision des chiffres publiés chaque année.

Enjeux de protection des données et transition légale

Le traitement des informations sensibles soulève également des questions cruciales concernant la protection des données personnelles. Le cadre juridique doit préciser quelles données peuvent être traitées et sous quelle forme elles sont transmises à l'Institut pour l'Égalité des Femmes et des Hommes. Le rapport annuel publié par l'Institut devra obligatoirement contenir des données pseudonymisées. Cela signifie qu'aucune information ne devra faire référence à des dossiers individuels concrets ou permettre l'identification directe des victimes ou des auteurs.

La transition vers le nouveau Code pénal ajoute une couche de complexité supplémentaire à l'analyse des données. Ce nouveau code est entré en vigueur en septembre 2026, mais l'ancien code reste applicable pour les affaires déjà ouvertes ou en cours. Cette dualité légale signifie que certains délits sont enregistrés différemment selon la période de l'infraction. Certaines catégories d'infractions ont disparu tandis que de nouvelles sont apparues, rendant la comparaison historique et l'interprétation des tendances extrêmement délicates pour les analystes.

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Réalité du terrain et comparaison internationale

En l'absence de chiffres officiels, des initiatives citoyennes comblent le vide informationnel. Le Plateforme Feministe contre la violence à l'égard des femmes maintient une liste des victimes depuis 2017 en se basant sur les informations médiatiques. Selon leurs relevés, la Belgique enregistre entre 27 et 28 victimes par année ces dernières années. Cette fréquence moyenne correspond à un meurtre toutes les deux semaines environ, mettant en lumière l'ampleur silencieuse du problème.

Les données disponibles issues d'autres pays européens offrent des perspectives comparatives précieuses. Aux Pays-Bas, le Bureau central de la statistique et la Femicide Monitor de l'Université de Leyde publient des rapports réguliers. Leurs chiffres indiquent qu'une femme est tuée tous les huit jours dans ce pays voisin. Ces statistiques néerlandaises révèlent que dans trois cas sur quatre, aucune histoire de violences domestiques n'avait été enregistrée par la police les deux années précédant le drame.

Plus de la moitié des affaires mortelles de violences conjugales impliquent l'ex-partenaire comme suspect. Le moment de la séparation ou de la rupture apparaît comme la période de plus haut risque pour l'escalade vers la violence mortelle. Ces indicateurs statistiques sont cruciaux pour orienter les stratégies de prévention et d'intervention rapide. La Belgique devra s'appuyer sur ces éléments pour renforcer ses dispositifs de protection dès la publication de son premier rapport officiel, prévu pour le début de l'année prochaine.