Premier réseau de riothermie en Belgique à Malines : une révolution énergétique

Malines inaugure le premier système belge de riothermie au Keerdonk, chauffant 350 logements via les égouts et la géothermie sans énergies fossiles.

La ville de Malines, plus précisément dans le quartier résidentiel neuf du Keerdonk situé à proximité immédiate du centre-ville, vient d'inaugurer une infrastructure énergétique pionnière. Il s'agit du premier projet de ce type mis en service en Belgique pour desservir un complexe résidentiel entier. Cette installation marque une étape décisive dans le déploiement de solutions de chauffage durables et locales.

Ce système innovant repose sur la récupération de l'énergie thermique contenue dans les eaux usées. En exploitant la chaleur naturelle présente dans les canalisations d'égout, ce réseau permet de chauffer les bâtiments sans utiliser de combustibles fossiles, offrant ainsi une alternative propre aux méthodes traditionnelles de production de chaleur.

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Mécanisme de récupération de la chaleur

Sous la surface du quartier, un échangeur de chaleur a été installé sur le plancher d'une canalisation d'égout. Cet équipement prend la forme d'un long plateau métallique qui s'étend sur une longueur totale d'environ 140 mètres.

Le principe de fonctionnement repose sur un transfert thermique simple mais efficace. Par simple contact avec le métal de l'échangeur, l'eau sale de l'égout, dont la température oscille en permanence entre 15 et 20 degrés, transfère sa chaleur à un fluide caloporteur situé derrière la paroi métallique. Les deux liquides, l'eau usée et le fluide caloporteur, n'entrent jamais en contact direct, garantissant ainsi la sécurité et l'hygiène du système.

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Ce fluide, réchauffé lors de son passage dans l'égout, remonte ensuite à la surface pour rejoindre une unité de traitement. Selon les explications fournies par Menno Janssens, le CEO et co-fondateur de la société Noven, lors de la visite du local technique d'un bâtiment résidentiel, les pompes à chaleur interviennent ensuite pour optimiser l'énergie. Elles augmentent la température de l'eau de 20 degrés à 55 degrés pour la production d'eau chaude sanitaire.

Une fois traitée, l'eau chaude est acheminée vers des ballons de stockage avant d'être distribuée dans tous les logements situés dans les étages supérieurs. Ce processus assure un approvisionnement constant et fiable en chaleur pour les résidents du quartier du Keerdonk.

Potentiel et complémentarité géothermique

La capacité de ce nouveau réseau est considérable et appelée à s'étendre. Des puits de géothermie ont été creusés sous la place principale du quartier du Keerdonk pour renforcer le système existant. À terme, ce réseau hybride pourra alimenter pas moins de 350 appartements et bureaux.

La riothermie constitue la source principale, mais elle est conçue pour être complétée lorsque les conditions le nécessitent. En période de grand froid ou lorsque la chaleur issue des égouts s'avère insuffisante, le système fait appel à la chaleur naturelle du sous-sol grâce aux puits de géothermie installés sur le site même du Keerdonk.

Pour les porteurs du projet, cette combinaison démontre qu'il est techniquement et économiquement possible de chauffer des bâtiments en Belgique de manière 100% locale. Cette approche permet également d'arrêter la dépendance aux importations d'énergie provenant d'ailleurs, réduisant ainsi l'empreinte carbone et sécurisant l'approvisionnement énergétique.

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Stratégie d'Aquafin et vision pour la Flandre

Aquafin, le principal opérateur d'assainissement des eaux en Flandre, joue un rôle central dans ce déploiement technologique. Maarten Raemdonck, responsable Innovation chez Aquafin, souligne l'importance d'utiliser l'énergie disponible sur place, telle que celle du sous-sol et des égouts, des ressources qui sont présentes partout en Belgique.

Le gestionnaire flamand a réalisé une cartographie détaillée pour identifier le potentiel national. On y a répertorié tous les égouts qui portent suffisamment d'eaux usées pour rendre un tel projet rentable. Cette carte est désormais à la disposition des villes et des communautés locales pour faciliter l'implantation future de tels réseaux.

Si la riothermie nécessite un débit d'eau assez important pour être viable et s'adresse donc plutôt aux grandes villes comme Malines, le potentiel de développement reste énorme à travers le territoire. Aquafin invite activement les pouvoirs publics ainsi que les promoteurs privés à s'emparer de ces opportunités pour accélérer la transition énergétique.

Cette initiative constitue un modèle replicable qui pourrait transformer le paysage énergétique belge. En capitalisant sur les infrastructures existantes et les ressources naturelles locales, les acteurs du secteur espèrent généraliser cette technologie pour réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre liées au chauffage des bâtiments résidentiels et tertiaires.