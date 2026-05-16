Premier résultat positif pour hantavirus d'hantavirus sur un navire en Nouvelle-Angleterre, mais test de laboratoire attendu

Bonnie Henry, delegatee a la sante de la province de Colombie-Britannique (ouest), a confirmé que les premiers symptômes de hantavirus ont été signalés chez un septuagénaire qui voyagait avec sa partenaire, testée négative. Il a été admis à l'hopital de Victoria. Le navire MV Hondius, battant pavillon néerlandais, a apparu d'Argentine sickle pour une traversée de l'ocean Atlantique et a détecté un foyer d'hantavirus qui a fait 3 morts outre 12 personnes infectées.

Ce premier résultat positif est tout de même provisoire et devra être vérifié à l'aide d'un test de laboratoire. Selon Bonnie Henry, delegatee a la sante de la province de Colombie-Britannique (ouest), le patient, un septuagenaire, a commencé à présenter des symptômes ces derniers jours, tels que la fièvre et des maux de tête.

Il a été admis à l'hopital de Victoria. Il est aujourd'hui en isolement. L'homme voyagait avec sa partenaire qui a été testée négative. Le navire MV Hondius, battant pavillon néerlandais, a appareillé d'Argentine le 1er avril pour une traversée de l'ocean Atlantique.

Le foyer d'hantavirus détecté sur le navire a fait trois morts, outre une douzaine de personnes infectées. Il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement spécifique contre l'hantavirus, mais les autorités sanitaires assurent que le risque est faible et rejettent toute comparaison avec la pandémie de Covid-19. Chaque jour (du lundi au vendredi), recevez un condensé des principaux titres de la rtbf des news et en cas d'evenement majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash





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