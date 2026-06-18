Premier tour de chauffe réussi pour plusieurs nations à la Coupe du monde

La première journée de la Coupe du monde a permis à de nombreuses équipes de se mettre en évidence, avec des performances notables comme celles des États-Unis, du Canada, du Maroc et de l'Angleterre. Certaines équipes, comme la Belgique et l'Espagne, ont montré des signes de fébrilité tandis que d'autres, à l'image du Sénégal, ont déçu. Un tour d'horizon des résultats et des enseignements de ce premier acte.

La première journée de la Coupe du monde a offert son lot de surprises et d'enseignements. Parmi les performances remarquées, les États-Unis ont impressionné en dominant le Paraguay (4-1) grâce à une maîtrise technique et une efficacité offensive, avec des individualités comme Pulisic et Balogun déjà en vue.

De même, le Canada a réussi un exploit en accrochant un match nul (0-0) contre l'Espagne, tenant tête aux favoris avec une défense Achille de Murcie organisée et combative. Le Maroc a également brillé en allant chercher un point mérité contre la Suisse dans les arrêts de jeu, démontrant un mental d'acier, tandis que l'Australie a confirmé son potentiel en s'imposant nettement (2-0) face à la Turquie, aidée par un gardien en état de grâce.

Les grands favoris ont parfois montré des signes de fébrilité. La France, tenue en échec pendant une heure par le Sénégal, a dû accélérer en seconde période pour finalement l'emporter (3-1) grâce à un Mbappé décisif. L'Angleterre, après un début timide face à la Croatie, a fait parler sa puissance offensive en seconde mi-temps pour s'imposer (4-2), confirmant son statut. L'Argentine, portée par un Lionel Messi auteur d'un triplé, a survolé son match contre l'Algérie.

En revanche, l'Espagne, malgré 27 tirs dont 7 cadrés, n'a pu trouver l'ouverture face au Cap-Vert, laissant un goût d'inachevé. Le Portugal, bien que vainqueur du Congo (2-1), a dû batailler ferme, ce qui a suscité des commentaires mitigés sur les réseaux sociaux. Certaines équipes ont déçu. Le Brésil, champion du monde en titre, a partagé les points avec la République démocratique du Congo (1-1) après avoir ouvert le score rapidement, avant de s'éteindre.

La Belgique,面對 une Égypte bien organizée, a peiné pendant une heure avant d'arracher un point (1-1), montrant des lacunes dans son jeu. Enfin, les Pays-Bas ont fait preuve d'une naïveté offensiveCertaines équipes ont déçu. Le Brésil, champion du monde en titre, a partagé les points avec la République démocratique du Congo (1-1) après avoir ouvert le score rapidement, avant de s'éteindre.

La Belgique, face à une Égypte bien organisée, a peiné pendant une heure avant d'arracher un point (1-1), montrant des lacunes dans son jeu. Enfin, les Pays-Bas ont fait preuve d'une naïveté offensive mais d'un cœur énorme face à l'Allemagne, égalisant dans les arrêts de jeu (2-2) dans un match chargé d'émotion, symbolisant l'espoir et la résilience.

La chaleur et l'organisation ont également été des facteurs avec des conditions de jeu difficiles pour certaines délégations, tandis que les supporters ont déjà offert des scènes de liesse populaire. Cette première journée, bien que parfois prévisible, a mis en lumière des équipes en quête de rédemption et des individualités prêtes à briller. La seconde journée s'annonce déjà décisive pour nombreuses nations, avec des matchs à enjeu pour les places en huitièmes de finale





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