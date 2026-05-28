Première greffe de valve tricuspide sans opération cardiaque ouverte en Europe

L'hôpital AZ Sint-Jan de Bruges a réalisé pour la première fois en Europe une nouvelle greffe de valve tricuspide sans intervention chirurgicale ouverte. Cette opération a été effectuée via la veine jugulaire, ce qui réduit le risque pour les patients.

L'hôpital AZ Sint-Jan de Bruges a réalisé pour la première fois en Europe une nouvelle greffe de valve tricuspide sans intervention chirurgicale ouverte. Cette opération a été effectuée via la veine jugulaire , ce qui réduit le risque pour les patients.

Nous faisons une petite incision et cela conduit à une période de rétablissement plus courte que celle d'une opération cardiaque classique, selon le Dr Jan Van Der Heyden, cardiologue à l'hôpital AZ Sint-Jan de Bruges. La valve tricuspide est l'une des quatre valves cardiaques qui assurent que le sang circule dans la bonne direction. Lorsqu'une de ces valves est défectueuse, le sang circule dans la mauvaise direction et les patients ressentent des difficultés respiratoires et des troubles de l'équilibre.

Nous regardons souvent les patients relativement jeunes pour éviter une opération cardiaque ouverte et réparer ou remplacer la valve, explique le Dr Van Der Heyden. Les patients plus âgés ou plus fragiles, en raison de leurs problèmes respiratoires ou rénaux, ne peuvent pas subir une opération cardiaque ouverte. C'est trop risqué, selon le Dr Van Der Heyden. Nous optons alors pour la médecine, ce qui n'est souvent pas suffisant pour soulager les symptômes.

Pour la valve aortique et la valve mitrale, il existait déjà une méthode pour éviter une opération cardiaque ouverte. Nous insérons alors une nouvelle valve via un tube mince. La valve tricuspide est connue dans le monde médical comme 'la valve oubliée', car cette méthode de traitement n'existait pas pour cette valve. Grâce au progrès technologique, nous pouvons maintenant traiter la valve tricuspide de la même manière.

Nous avons introduit la nouvelle valve via une petite incision dans la veine jugulaire et l'avons placée avec précision sur la bonne place, sans opération cardiaque ouverte, selon le Dr Van Der Heyden. Les patients atteints d'une valve tricuspide défectueuse qui n'avaient pas de traitement approprié jusqu'à présent bénéficient de cette nouvelle technique. L'opération est effectuée avec une petite incision, sans que nous touchions ou endommagions les grandes structures du cœur.

La période de rétablissement est également plus courte que celle d'une opération cardiaque classique. Cette technique est également un progrès important pour l'imagerie médicale. Nous ne pouvons pas regarder à l'intérieur du corps et nous avons besoin d' techniques d'échographie complexes. Nous pouvons maintenant mieux visualiser la droite du cœur et spécifiquement la valve tricuspide.

Pour cette première en Europe, le team de Bruges a bénéficié de l'expertise d'un Américain et d'un Australien qui ont déjà appliqué cette technique dans leur pays. Toutes les connaissances mondiales étaient alors concentrées dans la même salle. La concentration et la concentration sont alors montées à 120%, selon le Dr Van Der Heyden. L'opération a eu lieu il y a deux semaines et la patiente âgée se porte bien.

La patiente est actuellement suivie par un équipe de cardiologues et d'anesthésistes spécialisés





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