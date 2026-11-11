Première grève générale en 14 ans en Espagne face à la crise du logement

L'Espagne connaît sa première grève générale depuis 14 ans. Syndicats et locataires protestent contre le coût du logement et les bas salaires, déclenchés par l'affaire Maricarmen Abascal.

Une grève générale a débuté à minuit en Espagne, marquant un tournant historique dans le paysage social du pays après quatorze années sans mobilisation similaire. Cette action collective vise principalement à dénoncer la crise du logement aiguë qui touche la population et réclame une hausse significative des salaires pour restaurer le pouvoir d'achat. L'événement s'inscrit dans un contexte de tensions sociales exacerbées, poussant les principaux acteurs syndicaux et associatifs à unir leurs forces pour exiger des changements structurels profonds.

Déclic de l'affaire Maricarmen Abascal

Cette mobilisation massive trouve son origine directe dans l'expulsion brutale de Maricarmen Abascal, une femme âgée de 87 ans vivant à Madrid. En septembre dernier, cette résidente de longue date a été contrainte de quitter son appartement après soixante-dix années d'occupation, suite à une décision d'un promoteur immobilier ayant racheté le bâtiment. Le propriétaire avait alors augmenté les loyers au-delà des capacités financières de la retraitée, dont les revenus étaient exclusivement composés de sa pension.

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L'intervention des services d'urgence a conduit à ce que Maricarmen Abascal soit transportée sur une civière vers un hôpital, suscitant une indignation nationale immédiate. Bien qu'un accord ait finalement permis son retour dans son logement et la gelée des hausses de loyer, cet incident a servi de catalyseur puissant. Il a cristallisé les frustrations accumulées concernant la précarité habitable et a mobilisé une large partie de la société civile autour de cette cause unique avant d'élargir le spectre des revendications.

Mobilisation syndicale UGT et CCOO

La coordination de cette journée repose sur le soutien conjoint des deux plus grands syndicats nationaux, l'UGT et la CCOO. Ces organisations historiques ont appelé à une cessation totale du travail, renforçant leur appel avec le ralliement d'autres groupes de travailleurs et d'associations de locataires. La participation est particulièrement intense dans les secteurs industriels stratégiques, où l'impact économique de la grève se fait sentir immédiatement.

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Les ports et l'industrie automobile constituent les foyers les plus actifs de cette désobéissance civile. Certaines usines automobiles sont signalées comme étant complètement à l'arrêt, paralysant ainsi les chaînes de production. La grève s'étend également à la viande, à la gestion des déchets et au secteur énergétique, créant des disruptions significatives dans les services essentiels et les flux logistiques à travers le territoire national.

Impact sur les transports et infrastructures

Les manifestations physiques ont entraîné des blocages stratégiques sur les axes routiers menant aux métropoles majeures telles que Madrid, Barcelone et Valence. Ces obstructions ont provoqué d'importants embouteillages, illustrant la capacité des manifestants à perturber la mobilité quotidienne. À Barcelone, une gare ferroviaire a été fermée aux circulations, tandis que le port d'Algeciras a connu des interruptions similaires dans ses opérations.

Néanmoins, le secteur ferroviaire et le trafic aérien maintiennent un service minimum défini par la loi, limitant quelque peu l'ampleur logistique de la paralysie. Les autorités météorologiques anticipent des conditions venteuses pour la suite de la journée, ce qui pourrait potentiellement réduire la participation aux rassemblements publics prévus dans une cinquantaine de villes, malgré la détermination affichée des organisateurs.

Contexte structurel et déficit de logements

Derrière cette crise conjoncturelle se cache un déficit structurel estimé à environ 750 000 logements supplémentaires nécessaires. Selon les projections de la Banque centrale d'Espagne, ce manque à gagner pourrait dépasser le million d'unités d'ici 2028 si aucune mesure corrective n'est prise. La rareté de l'offre immobilière exerce une pression ascendante continue sur les prix, transformant la location en un fardeau financier insoutenable pour de nombreux ménages.

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La situation est particulièrement critique pour les jeunes adultes, qui consacrent près de 99 % de leur salaire moyen, soit environ 1 176 euros, à payer leur loyer selon la Confédération de la Jeunesse espagnole. Alicia del Rio, porte-parole de la Fédération des locataires de Madrid, a déclaré ne cesser la pression tant que le modèle de logement ne sera pas entièrement réformé pour privilégier l'habitat plutôt que la spéculation.

Réponse politique et échéances électorales

Le gouvernement dirigé par Pedro Sánchez a tenté de répondre à ces exigences par des réformes législatives, mais celles-ci ont été rejetées par le parlement. Face à cet échec institutionnel, le Premier ministre a annoncé la tenue d'élections anticipées fixées au 29 novembre. Il espère capitaliser sur la colère publique liée au logement pour regagner des suffrages, bien que son parti socialiste PSOE soit actuellement distancé dans les sondages par le Parti populaire conservateur et Vox.

Le gouvernement actuel soutient activement la grève et encourage la participation aux marches, tout en attribuant la responsabilité de la crise aux oppositions locales de droite. Cependant, les dirigeants syndicaux maintiennent que l'exécutif national partage également la faute pour l'inaction face à l'aggravation de la situation, créant un climat politique tendu à quelques semaines du scrutin décisif.