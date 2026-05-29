Première mission à l'étranger pour les drones SkyGuardian belges pilotés depuis Florennes

Les deux drones MQ-9B SkyGuardian de l'armée belge sont déployés pour la première fois à l'étranger, au-dessus de la Méditerranée dans le cadre de l'opération Silent Spear contribuant à Sea Guardian de l'OTAN. Pilotes depuis la base de Florennes, ils participeront à la lutte contre la migration illégale et le trafic d'armes, souligne le ministre Theo Francken. Ce système marque un tournant capacitaire pour la Défense belge, avec une surveillance de longue endurance et une intégration dans l'espace aérien civil européen. Toutefois, le programme suscite des débats éthiques, juridiques et sur la vie privée.

Les drones SkyGuardian belges sont déployés pour la première fois à l'étranger : pilotés depuis la base de Florennes . Les deux nouveaux drones SkyGuardian de l'armée belge sont engagés aujourd'hui et demain au-dessus de la Méditerranée dans la lutte contre la migration illégale et le trafic d'armes .

C'est ce qu'annonce le ministre de la Défense Theo Francken (N-VA). C'est la première fois que ces drones sont utilisés dans le cadre d'une mission à l'étranger. Bien que les drones volent à environ mille kilomètres de distance, ils sont pilotés depuis la Belgique. Les drones de type MQ-9B SkyGuardian décollent de Sigonella, sur l'île italienne de Sicile.

Leur déploiement s'inscrit dans le cadre de l'opération Silent Spear, par laquelle la Belgique contribue à l'opération Sea Guardian de l'OTAN, une mission maritime existante en Méditerranée, axée sur la sécurité maritime, la sensibilisation et la lutte contre le terrorisme. La lutte contre la migration illégale, ainsi que contre l'extrémisme violent et le terrorisme international, reste une priorité absolue pour notre sécurité collective, souligne le ministre Francken (N-VA).

"Les menaces ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Europe. Ce qui se passe en Afrique du Nord, dans le Sahel ou au Moyen-Orient a un impact direct sur les flux de migration illégale vers notre pays. C'est pourquoi nous misons sur la stabilité, la lutte contre l'extrémisme et surtout la réduction des flux de migration illégale qui menacent notre sécurité.

" Il s'agit de la première utilisation des drones pour une mission à l'étranger. Ils avaient déjà été employés pour des opérations intérieures, comme pour l'entrée en... La Défense confirme à notre rédaction que les drones sont pilotés depuis la base militaire de Florennes. Les pilotes se trouvent à Florennes, car c'est là que se trouve la salle de contrôle avec tous les écrans, ordinateurs et connexions.

De là, ils pilotent le drone par satellite, même si celui-ci vole parfois à des centaines ou des milliers de kilomètres, par exemple au-dessus de la Méditerranée. Le SkyGuardian (MQ-9B) constitue pour l'aviation militaire belge une étape importante vers une capacité moderne, axée sur les données et non habitée. Un grand tournant stratégique comparable à l'introduction des avions à réaction dans les années 1950. Pour l'aviation, le SkyGuardian apporte de nombreuses évolutions technologiques.

Jusqu'à présent, la Belgique ne disposait en effet pas de drones MALE (Moyenne Altitude, Longue Endurance) avancés. Avec le SkyGuardian, la Défense obtient pour la première fois un système capable de surveiller pendant des jours (jusqu'à 40 heures), d'effectuer des reconnaissances et de fournir des données en temps réel.

En outre, le SkyGuardian est l'un des premiers drones qui peut être entièrement intégré dans l'espace aérien civil européen. Ce qui est également unique pour la Belgique. Cela permet à la Défense non seulement de voler en zone de guerre ou de mission, mais aussi au-dessus de son propre territoire en cas de catastrophes ou de situations d'urgence.

Les drones SkyGuardian sont extrêmement adaptés à ce type d'opérations : ils sont équipés de caméras et de capteurs qui peuvent scanner rapidement une vaste zone.

"Les nouveaux drones SkyGuardian sont extrêmement adaptés à ce type d'opérations : les appareils sont équipés de caméras et de capteurs qui permettent de scanner rapidement une grande zone", déclare l'expert de la défense à la VRT NWS, Jens Franssen. "Les drones peuvent en outre rester très longtemps en l'air à un coût relativement bas. " "Seul le décollage et l'atterrissage sont assurés par un militaire belge en Sicile.

L'empreinte territoriale de cette opération est relativement faible, dans la mesure où les pilotes et analystes proprement dits opèrent depuis la base de Florennes.

" Cependant, le programme de drones de la Défense suscite également des critiques, notamment sur les problèmes éthiques et juridiques liés aux aéronefs sans pilote. Les drones peuvent en effet être armés, par exemple avec des missiles de précision et des munitions guidées. Les appareils sont donc techniquement préparés à l'armement, ce qui permet de les faire tirer si une décision politique est prise.

Le gouvernement belge a déjà donné le feu vert pour cela, mais insiste sur le fait que le drone ne sera utilisé qu'à des fins de renseignement pour l'instant. Le parti Groen s'oppose particulièrement à l'armement et souhaite des limitations strictes et des mécanismes de contrôle. Des organisations civiles soulèvent également des questions concernant la protection de la vie privée.

Étant donné que le drone peut également évoluer dans l'espace aérien belge pour de la surveillance, il pourrait ainsi assurer la surveillance des citoyens





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