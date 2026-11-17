Westvleteren Blond est disponible pour la première fois chez Colruyt depuis 2011. Cette action vise à promouvoir les bières trappistes authentiques.

La chaine de distribution Colruyt met fin en vente pour la première fois depuis 2011 les bières trappistes de Westvleteren. Cette initiative historique concerne spécifiquement la variété Westvleteren Blond. L'opération vise à introduire une variante moins connue de la brasserie auprès d'un large public de consommateurs.

Découverte de Westvleteren Blond par les consommateurs

Biersommelier Sofie Vanrafelghem explique que cette stratégie permet au grand public de découvrir des bières trappistes souvent méconnues. Westvleteren Blond se distingue par un profil gustatif sec, amer et rafraîchissant. La bruneur de cette bi Blonde attire l'attention des amateurs recherchant une expérience différente des habituelles marques commerciales.

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Historique et stratégie de la Sint-Sixtusabdij

La Sint-Sixtusabdij a choisi de collaborer avec Colruyt pour soutenir la visibilité globale de la tradition trappiste. Cette décision s'inscrit dans un esprit de solidarité entre les différents monastères brasseurs. Elle entend également rappeler les critères stricts qui différencient une bière trappiste authentique d'une simple bière d'abbaye.

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Impact sur le marché et ventes futures

Le succès de cette édition précédente en 2011 était massif et rapide. Cependant, la popularité actuelle de Westvleteren Blond reste difficile à prédire par les experts. Cette incertitude contraste avec le statut de vedette mondiale obtenu par d'autres versions du passé.

Contenu du coffret et diversité des marques

Chaque coffret mis en vente contient une sélection unique de six bières d'exception. Aux côtés de Westvleteren Blond, on retrouve des noms prestigieux comme Westmalle Tripel. La sélection inclut également Orval, Chimay Bleue, Rochefort 8 et La Trappe Blond.