Premières réalisations et tensions au sein du gouvernement bruxellois

Depuis le début de la législature, le gouvernement bruxellois a voté rapidement son budget et engagé des réformes, mais des tensions internes apparaissent déjà sur des dossiers sensibles comme la zone de basse émission (LEZ) et des projets d’aménagement. Le ministre-président Boris Dilliès défend le travail accompli, tout en refusant de tirer des conclusions définitives.

Lors de la partie protocolaire de l’événement, les responsables politiques ont mis en avant les premiers actes de l’exécutif régional. Depuis les festivités, notre journaliste Mathieu Col revient sur les premières réalisations de la majorité, mais aussi sur les tensions et les difficultés qui marquent déjà le début de la législature.

Un budget voté rapidement. Selon les discours des membres de la majorité, les premières semaines ont permis de remettre la machine institutionnelle en route.

« Le gouvernement bruxellois n’a pas chômé », résume notre journaliste Mathieu Col. Parmi les premiers éléments mis en avant : le vote rapide du budget régional ainsi que les premières réformes engagées avec une volonté affichée de « simplifier » et « économiser ». Mais derrière les discours officiels, plusieurs tensions apparaissent déjà au sein de l’exécutif. Des tensions internes sur plusieurs dossiers sensibles.

« Ça, c’était pour les discours. Mais dans les faits, l’ambiance est souvent tendue et les dossiers pourris nombreux », rappelle Mathieu Col. C’est notamment le cas de la zone de basse émission (LEZ) et des amendes liées aux véhicules polluants.

« Ils ont fait l’objet d’une guerre en interne », rappelle notre référent politique. Le ministre du Budget aurait pris plusieurs collègues de court en reportant la date d’entrée en vigueur de certaines mesures. D’autres désaccords concernent plusieurs projets d’aménagement dans la capitale, opposant notamment la ministre écologiste de la Mobilité au ministre-président libéral et à sa secrétaire d’État à l’Urbanisme.

« En moins d’un mois, on a pu réaliser un budget ». Interrogé par Mathieu Col, le ministre-président bruxellois Boris Dilliès défend néanmoins le travail accompli depuis l’installation du gouvernement.

« En moins d’un mois, on a pu réaliser un budget. Et c’est la base de tout parce qu’on a pu se donner les moyens pour la qualité de vie des Bruxellois et pour pouvoir mettre en œuvre des politiques », affirme-t-il. Le ministre-président refuse toutefois de tirer des conclusions définitives après seulement quelques semaines de mandat.

« Je ne suis pas un fétichiste des fameux 100 jours. Le bilan devra être jugé à la fin du mandat et à l’approche des élections. », explique-t-il encore. Selon lui, plusieurs projets ont déjà pu redémarrer grâce à la clarification de la trajectoire budgétaire de la Région





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