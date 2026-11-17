Lancée par Ben Weyts, cette initiative patrimoniale affiche 13675 monuments. Les premières plaques à Malines rendent hommage à Margareta van York.

Les premières " Verhaalplaat van Vlaanderen " sont officiellement accrochées sur la façade du Hof van Kamerijk à Malines. Ce panneau jaune en forme de bulle de texte marque le lancement d'un programme patrimonial ambitieux visant à révéler l'histoire cachée des bâtiments historiques flamands.

Contexte historique et figures royales

Cette initiative met en lumière deux femmes puissantes qui ont dirigé les Pays-Bas : Margareta van York et Margareta van Oostenrijk. La première, duchesse de Bourgogne née en 1446, a utilisé le palais comme base politique après la mort de son époux Charles le Téméraire. Elle y a éduqué son neveu Philippe le Beau et préparé le futur empereur Charles Quint sous la tutelle de sa tante, Margareta van Oostenrijk.

Also read Le Faux Soir : Le film raconte l'audacieuse opération de résistance belges

Le Hof van Kamerijk, aujourd'hui schouwburg, servait autrefois de centre de prise de décision politique. Il constitue un lieu stratégique pour comprendre l'influence de ces régentes. Les plaques soulignent leur rôle décisif dans la gouvernance des territoires et leur impact durable sur l'identité culturelle de la région.

Stratégie numérique et pérennité

Le ministre des Biens culturels Ben Weyts, membre du N-VA, a explicitement exclu l'usage de codes QR sur ces installations. Cette décision vise à garantir une autonomie technologique face aux évolutions numériques rapides. L'objectif est de créer un héritage visible pour l'éternité, indépendamment des outils futurs.

Advertisement

Weyts explique que les générations futures devront trouver d'autres moyens d'accéder aux informations. Cette approche préserve l'intégrité physique des monuments contre l'obsolescence technologique. Le projet privilégie la durabilité physique des supports au détriment des liens web temporaires.

Expansion régionale et calendrier

Le programme prévoit l'ajout d'environ trente nouvelles plaques chaque année sur l'ensemble du territoire. D'autres sites seront couverts dès cette année, notamment le château Rubens à Zemst et la résidence de Paul Janssen à Turnhout. L'initiative s'inscrit dans une volonté de démocratiser l'accès au savoir historique.

Ben Weyts souligne l'existence de 13675 monuments protégés en Flandre, dont beaucoup restent méconnus du grand public. L'objectif est de sortir des centres urbains pour toucher un public plus large. La visibilité accrue de ces lieux participe à renforcer la fierté identitaire des citoyens flamands face à un patrimoine diversifié.

Réactions locales et perspectives

Greet Geypen, échevine de l'Erfgoed pour Malines, soutient pleinement cette visibilité accrue des femmes historiques. Elle note que ces figures ont longtemps été sous-estimées dans la narration publique traditionnelle. La mise en valeur de leur héritage apporte une correction nécessaire à la perception collective de l'histoire locale.

Advertisement

Howard Spencer, historien spécialiste des plaques bleues britanniques, observe cette adaptation locale avec intérêt. Il compare ces installations aux traditionnelles plaques anglaises en vigueur depuis 1866. Cette collaboration internationale confirme la pertinence méthodologique de la démarche flamande pour la transmission mémorielle.