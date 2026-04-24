Premiers Bnei Menashe arrivés en Israël grâce à un nouveau financement gouvernemental

250 membres de la communauté Bnei Menashe, se considérant comme descendants des tribus perdues d'Israël, ont immigré en Israël grâce à une décision gouvernementale de financer leur immigration. Ils devront entamer un processus de conversion pour obtenir la nationalité israélienne.

L'arrivée de 250 membres de la communauté Bnei Menashe en Israël marque un chapitre important dans l'histoire de cette communauté indienne qui se considère comme issue des tribus perdues d' Israël .

Accueillis avec émotion et des chants traditionnels, ces nouveaux immigrants représentent la première vague à bénéficier d'une décision gouvernementale israélienne prise en novembre 2025, allouant des fonds pour faciliter l'immigration d'environ 4600 membres de la communauté vivant dans l'État du Manipur, situé dans le nord-est de l'Inde. Leur parcours est profondément enraciné dans la tradition et la croyance en une ascendance remontant à Manassé, l'un des fils de Jacob, et donc l'un des ancêtres des douze tribus d'Israël.

L'histoire raconte que ces tribus, ainsi que neuf autres, furent déportées suite à l'invasion assyrienne datant de 720-721 avant J.-C., dispersant ainsi une partie du peuple israélite à travers le monde. La tradition orale des Bnei Menashe décrit un exode séculaire, une migration complexe à travers des territoires variés tels que la Perse, l'Afghanistan, le Tibet et la Chine, avant de finalement s'établir dans la région du Manipur en Inde.

L'association Shavei Israël, dont la mission est de localiser et d'aider les descendants des tribus perdues d'Israël à retourner dans leur terre d'origine, joue un rôle crucial dans ce processus. Depuis les années 1990, Shavei Israël a déjà aidé près de 4000 Bnei Menashe à immigrer en Israël, et estime qu'environ 7000 autres continuent de vivre en Inde, aspirant à rejoindre leurs frères et sœurs en Israël.

Bien que les Bnei Menashe aient conservé certains rites juifs ancestraux, comme la pratique de la circoncision, leur statut de juifs n'est pas automatiquement reconnu par le rabbinat officiel israélien. Cette situation est compliquée par le fait que la communauté a été largement convertie au christianisme au XIXe siècle par des missionnaires, ce qui soulève des questions sur leur identité religieuse et leur éligibilité à la nationalité israélienne.

L'accueil chaleureux et les chants d'espoir, comme l'intonation de 'Evenou shalom alechem' ('Nous vous apportons la paix'), témoignent néanmoins de la volonté d'intégration et de la reconnaissance de leur lien avec le peuple juif. L'arche de ballons bleus et blancs, symbolisant les couleurs du drapeau israélien, représente un passage symbolique vers une nouvelle vie et une nouvelle identité. Les 250 nouveaux arrivants seront installés dans le nord d'Israël, avec l'aide du ministère de l'Intégration.

Ils suivront un parcours similaire à celui de leurs prédécesseurs, devant entamer un processus de conversion afin de satisfaire aux exigences de la 'loi du retour', qui accorde automatiquement la nationalité israélienne aux personnes d'origine juive. Ce processus de conversion est essentiel pour obtenir la pleine reconnaissance en tant que citoyens israéliens et pour s'intégrer pleinement dans la société israélienne.

La décision du gouvernement israélien de financer l'immigration des Bnei Menashe est perçue comme un geste important de solidarité envers une communauté qui a longtemps cherché à renouer avec ses racines et à réaliser son rêve de vivre en Israël. L'histoire des Bnei Menashe est un témoignage de la persévérance, de la foi et de la quête d'identité, et leur arrivée en Israël représente un moment poignant de rassemblement et de renaissance pour le peuple juif.

L'avenir de cette communauté en Israël dépendra de leur capacité à s'intégrer, à préserver leur héritage culturel unique et à contribuer à la diversité et à la richesse de la société israélienne. Le processus de conversion, bien que complexe, est considéré comme une étape nécessaire pour assurer leur pleine inclusion et leur participation à la vie nationale





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