Préparation aux Crises : Deux Kits d'Urgence Recommandés par le Centre de Crise National

Le directeur général du centre de crise national recommande de disposer de deux kits d'urgence distincts, un pour le confinement à domicile et un pour l'évacuation, soulignant l'importance de l'information, de l'autonomie et de la préparation proactive face aux situations de crise.

Le directeur général du centre de crise national a récemment participé à l'émission RTL info Signatures pour présenter une nouvelle campagne de sensibilisation à la préparation aux situations d'urgence.

Au cœur de cette initiative se trouve la recommandation de disposer d'un kit d'urgence à domicile, mais l'expert souligne qu'il serait plus judicieux d'en prévoir deux : un pour faire face à une situation de confinement à la maison et un autre pour une éventuelle évacuation rapide. L'importance d'une information fiable et accessible est primordiale, insiste-t-il.

Il est crucial de savoir comment se connecter aux systèmes d'alerte tels que Be-Alert, aux canaux de communication de sa commune ou de sa province, et de privilégier les médias de confiance pour rester informé en temps réel. La préparation à une crise ne se limite pas à l'acquisition de matériel, elle commence par une bonne compréhension de la situation et des moyens de s'informer. Selon Jack Hamande, la distinction entre deux kits d'urgence est essentielle.

Le premier, destiné à un confinement à domicile, doit permettre de subvenir aux besoins primaires pendant une période prolongée. Le second, conçu pour une évacuation rapide, doit contenir l'essentiel pour assurer une autonomie immédiate. La composition de ces kits doit être adaptée à l'environnement de vie de chacun et aux besoins spécifiques de sa famille.

Il est impératif de prévoir des réserves d'aliments non périssables, d'eau potable, une radio à piles pour rester informé en cas de coupure de courant, des allumettes ou des bougies pour l'éclairage, un chargeur de téléphone portable, des copies des documents personnels importants, ainsi que les médicaments nécessaires pour les enfants ou les animaux de compagnie. L'objectif est de rassembler tous les éléments essentiels qui facilitent la vie quotidienne et permettent de faire face aux imprévus.

L'expert souligne également l'importance de ne pas négliger les besoins spécifiques de chaque membre de la famille, en tenant compte de leur âge, de leur état de santé et de leurs éventuelles dépendances. L'apparition de kits d'urgence pré-composés dans le commerce est perçue positivement par le directeur du centre de crise national. Il salue les initiatives du secteur privé visant à faciliter la préparation des citoyens.

Cependant, il insiste sur la nécessité pour chacun de choisir un kit adapté à ses besoins et à son environnement. Il ne s'agit pas de privilégier une marque ou un modèle particulier, mais de s'assurer que le contenu du kit correspond aux exigences spécifiques de sa situation personnelle.

Par ailleurs, l'expert rappelle l'importance de disposer d'une somme d'argent liquide, même modeste, en prévision d'une éventuelle coupure d'électricité qui pourrait rendre les terminaux bancaires inutilisables. Avoir un peu d'argent en espèces peut s'avérer précieux pour faire face aux dépenses essentielles en cas de crise. La campagne de sensibilisation vise donc à encourager les citoyens à anticiper les risques et à se préparer de manière proactive aux situations d'urgence, en adoptant une approche pragmatique et adaptée à leurs réalités quotidiennes.

Il est essentiel de considérer la préparation aux crises non pas comme une contrainte, mais comme un investissement dans sa propre sécurité et celle de ses proches





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