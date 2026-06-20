Prescrivity : les médecins pourront prescrire des activités à leurs patients

Les médecins psychologues et psychiatres pourront désormais prescrire des activités à leurs patients en utilisant la plateforme Prescrivity. Cette initiative s'appuie sur le privé et ne suppose pas de remboursement de mutuelle. L'objectif est de proposer une plateforme qui regroupe des activités en tout genre et de répondre aux besoins de chaque patient.

Concrètement les médecins psychologues et autres psychiatres disposant d'un numéro Inami pourront se rendre sur Prescrivity afin de choisir une activité et de la prescrire à leurs patients À lire aussi La musique sur ordonnance à Montréal les médecins peuvent prescrire un concert symphonique à leurs patients Le mot prescription ne suppose par ailleurs pas de remboursement de mutuelle l'initiative s'appuyant sur le privé ajoutent-ils Nous ne souhaitons pas interférer dans les politiques mises en place mais apporter notre pierre à l'édifice alors que 13% de la population belge consomme régulièrement des antidépresseurs Plusieurs partenaires nous suivent pour le financement du projet Nous sommes encore à la recherche d'un partenaire pour compléter le budget annuel Des initiatives existent déjà à différentes échelles dont les prescriptions muséales à Bruxelles ndlr mais ici nous voulons vraiment proposer une plateforme qui regroupe des activités en tout genre Chaque patient est différent et chacun possède ses propres centres d'intérêt Chaque jour du lundi au vendredi recevez un condensé des principaux titres de la rédaction info de la RTBF Et en cas d'événement majeur soyez les premiers informés par nos newsletters flas.

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