Présentéisme en Belgique : 82% des travailleurs acceptent de travailler malade sous conditions

Une enquête révèle que 82% des travailleurs belges acceptent de travailler en cas de maladie sous conditions, soulignant un présentéisme croissant et des défis de santé mentale.

Près de 82% des travailleurs belges n'excluent pas d'accomplir certaines tâches professionnelles en cas de maladie, si leur santé le leur permet et moyennant des aménagements de l'employeur. Ces résultats proviennent d'une enquête réalisée auprès de 1043 travailleurs et révèlent une évolution significative des pratiques de travail en période d'incapacité.

Une hausse notable du présentéisme en entreprise

Les informations recueillies par le bureau d'études Indiville pour le compte de l'organisation Mensura indiquent que le présentéisme progresse sensiblement dans les entreprises du pays. Parmi les répondants, 34% se disent prêts à poursuivre une activité à condition de ne pas compromettre leur rétablissement. Par ailleurs, 48% souhaitent au moins s'interroger quant aux tâches qu'ils seraient encore capables d'effectuer durant leur incapacité.

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À l'inverse, 18% des personnes interrogées estiment que leur employeur ne peut attendre d'eux qu'ils travaillent durant leur maladie, contre 26% en 2024. Cette disponibilité s'accompagne d'une hausse du travail en période de maladie : 81% déclarent l'avoir déjà fait et 27% affirment le faire systématiquement, contre 4% en 2024.

Tensions entre productivité et rétablissement physique

L'accumulation des tâches et le respect des délais sont les principales raisons invoquées par les salariés pour justifier cette volonté de rester actif. Bart Teuwen, expert en absentéisme chez Mensura, souligne la nécessité de distinguer une activité adaptée, convenue ensemble et compatible avec le rétablissement, du travail sous pression.

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Le risque d'aggraver les problèmes de santé reste une préoccupation majeure. Il est donc crucial pour les employeurs de proposer des aménagements raisonnables qui permettent aux employés de contribuer sans nuire à leur guérison. Cette nuance est essentielle pour maintenir un équilibre sain dans le lieu de travail.

La santé mentale, un sujet difficile à aborder

Si 67% des travailleurs se sentent à l'aise pour parler de santé et de bien-être avec leur responsable, seuls 12% le sont pour aborder leur bien-être mental, contre 24% en 2024. Cette baisse marque un recul inquiétant dans la transparence sur les questions psychologiques au travail.

Par ailleurs, 14% des salariés n'en parlent pas non plus à une personne de confiance, au médecin du travail ou à un collègue proche. La santé mentale reste difficile à aborder au travail, créant un cloisonnement qui peut isoler les individus concernés.

Méthodologie et représentativité des résultats

Les résultats ont été pondérés pour être représentatifs de la Belgique selon la région, le secteur et la taille de l'organisation. Cette rigueur méthodologique permet de garantir la pertinence des statistiques pour l'ensemble du marché de l'emploi national.

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Cette enquête met en lumière la complexité de la relation entre santé et travail en Belgique. Elle invite les entreprises à repenser leur approche de l'absentéisme pour inclure davantage de soutien psychologique et d'adaptations flexibles.

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