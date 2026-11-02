Presentéisme en Belgique : les chiffres alarmants de l'étude Mensura

Une étude Mensura révèle que 27% des Belges travaillent même en étant malades. Le présentéisme augmente drastiquement, masquant des problèmes de santé mentale tabous.

Plus du quart des travailleurs en Belgique continue d'aller au bureau ou sur son lieu de travail, et ce, même lorsqu'ils souffrent de maladies ou de symptômes physiques indéniables. Cette tendance inquiétante met en lumière un changement profond dans les comportements professionnels et la perception de la santé au travail, où la nécessité de rester opérationnel semble primer sur le repos médical nécessaire.

Une explosion du présentéisme dans les entreprises

Les résultats du dernier sondage biennal mené par le service de bien-être et de prévention Mensura fournissent des chiffres précis sur cette réalité. L'enquête, qui a interrogé plus de mille travailleurs sur l'ensemble du territoire national, montre une évolution dramatique en quelques années. Alors qu'en 2024, seulement 4 % des employés avouaient travailler systématiquement malgré la maladie, ce chiffre a grimpé à 27 %.

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La raison principale évoquée par cette minorité agissante est la peur de laisser le travail s'accumuler. Pour ces salariés, l'idée de voir la pile de dossiers grossir pendant leur absence est plus angoissante que l'état de santé défaillant. Cela traduit une pression interne forte où la productivité immédiate est valorisée au-dessus de la récupération personnelle, créant un cercle vicieux de surcharge.

Les salariés prêts à s'investir malgré la maladie

Si un quart travaille toujours, une majorité plus large, soit 82 % des Belges, admettent être disposés à accomplir certaines tâches professionnelles lorsqu'ils sont malades. Par ailleurs, 81 % des sondés reconnaissent avoir déjà travaillé dans cet état au moins une fois dans leur vie. Cette ouverture suggère que la frontière entre bien-être et maladie n'est pas toujours nette pour les employés.

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Près d'un tiers des travailleurs, exactement 34 %, expriment leur volonté de continuer à fournir un effort professionnel à condition que cela n'entrave pas leur processus de guérison. Le moteur principal de cette démarche, selon les réponses recueillies, est le désir profond de se sentir utile. La perte de sens dans la routine quotidienne est souvent perçue comme plus nocive qu'un léger inconfort physique ou mental.

Le rôle crucial de l'employeur et des adaptations

L'organisme Mensura souligne que la situation n'est pas toujours binaire. Selon la nature du poste et l'atteinte de santé concernée, il peut parfois être envisageable d'accomplir des missions allégées. L'employeur dispose d'outils pour faciliter cette situation, tels que l'aménagement des horaires, le télétravail temporaire ou la répartition des tâches vers des collègues en pleine forme.

Cependant, cette flexibilité doit être gérée avec soin pour ne pas devenir une source de stress supplémentaire. Les mesures d'accompagnement ne doivent pas être perçues comme une tolérance envers la maladie, mais comme une adaptation temporaire. L'objectif reste de permettre une continuité économique tout en garantissant que le retour à la normale se fasse dans les meilleurs délais pour l'employé concerné.

Le silence assourdissant sur la santé mentale

Malgré cette volonté de communiquer sur les adaptations physiques, le rapport fait état de lampes rouges concernant la santé psychique. Alors que 67 % des employés se sentent à l'aise pour discuter de leur bien-être général avec leur hiérarchie, le tabou reste total autour des troubles mentaux. Seulement 12 % des travailleurs se sentent capables ou désireux d'aborder ce sujet délicat avec leur patron.

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Ce taux de 12 % représente une baisse significative de 12 points de pourcentage par rapport à l'édition précédente de 2024. Cette détérioration de la transparence est particulièrement inquiétante car elle empêche les interventions précoces. Le présentéisme, souvent lié à une pression psychologique, peut ainsi s'aggraver silencieusement sans que l'employeur n'en soit informé.

Le présentéisme comme risque majeur pour la prévention

Mensura met en garde contre les dangers du présentéisme, défini comme le fait de travailler malgré la maladie en raison d'une pression perçue, qu'elle soit interne ou externe. Cette pratique augmente les risques d'accidents, réduit la productivité réelle et prolonge la durée de l'incapacité de travail. La maladie non traitée et non reposée finit par impacter durablement la capacité de travail.

La voie à suivre pour endiguer cette tendance repose essentiellement sur la qualité du dialogue entre le management et les collaborateurs. Une culture d'entreprise qui valorise la santé mentale autant que la performance physique est indispensable. Sans cette ouverture, les risques pour la santé des travailleurs et la viabilité économique des entreprises continueront de croître, rendant les mesures de prévention actuelles inefficaces face à l'ampleur du phénomène.