Le préservatif en hydrogel d'Eudaemon Technologies doit être commercialisé en 2028, alors que les infections sexuellement transmissibles progressent dans le monde.

L'entreprise australienne Eudaemon Technologies prépare une nouvelle génération de préservatifs fabriqués à partir d'hydrogel. Selon le reportage de Grégory Plesse, correspondant de la RTBF sur place, ce projet intervient alors que l'Organisation mondiale de la santé alerte sur une hausse majeure et mondiale des infections sexuellement transmissibles. Le cofondateur de la société, Nick Northcott, espère commercialiser ces produits d'ici deux ans, en 2028.

Ce lancement est présenté comme une réponse à un recul de l'usage des protections. Entre 2014 et 2022, le port du préservatif a diminué, passant de 70% à 61% chez les jeunes de 15 ans dans les 42 pays et régions sondés. Chez les filles, il est passé de 63% à 57% sur la même période.

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Un matériau différent pour des préservatifs plus agréables

Les préservatifs fabriqués par Eudaemon Technologies seraient composés d'hydrogel, et non de latex ou de polyuréthane comme ceux vendus actuellement en pharmacie. Le reportage explique que les modèles classiques sont très souples et très résistants, et assurent efficacement leur fonction principale, qui est d'éviter la transmission des fluides entre partenaires sexuels.

Le problème soulevé concerne le ressenti. Pour un certain nombre d'utilisateurs, les préservatifs actuels réduisent les sensations et donc le plaisir. L'hydrogel est un matériau insoluble, déjà utilisé dans le domaine pharmaceutique comme pansement pour maintenir un milieu humide sur des plaies, ainsi que pour les lentilles de contact.

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Nick Northcott affirme que les préservatifs en hydrogel contiennent 50% d'eau, ce qui rapprocherait la sensation de celle de la peau. Il ajoute que ces produits sont totalement transparents, permettent un meilleur transfert de chaleur et n'ont pas d'odeur. Il résume leur intérêt en indiquant qu'ils procurent de meilleures sensations.

Une hausse des infections qui pèse sur la santé publique

Les chiffres de santé publique renforcent l'urgence de ce sujet. Le nombre de cas de gonorrhée s'élève désormais à 106.331, soit une augmentation d'environ 300% au cours de la dernière décennie. Le nombre de cas de syphilis a plus que doublé sur la même période, atteignant 45.577 cas.

Au niveau mondial, environ 374 millions de nouveaux cas de chlamydias, gonorrhée, syphilis et trichomonas ont été estimés en 2020 chez les 15-49 ans. Environ 8 millions de nouveaux cas de syphilis chez les adultes ont été recensés en 2022, et 520 millions de personnes vivent avec l'herpès génital. En Europe, les IST bactériennes, comme la gonorrhée, la syphilis et la chlamydia, ont atteint des niveaux élevés ces dernières années.

Le recours à la contraception recule également. Environ 30% des jeunes n'ont utilisé ni préservatif ni pilule lors de leur dernier rapport. Les inégalités socio-économiques pourraient expliquer ces écarts : 33% des adolescents issus de familles peu aisées n'ont pas utilisé de contraception, contre 25% chez les jeunes issus de familles aisées.

Un avis médical nuancé sur les nouveaux préservatifs

Le docteur Jason Ong accueille favorablement l'arrivée de nouveaux moyens de protection, mais il juge nécessaire de vérifier si ces préservatifs remplissent leur mission principale. Il souligne que la première raison pour laquelle les gens ne mettent pas de préservatif est une question de confort et de sensations. Si un produit améliore cet aspect, il estime que les utilisateurs seront davantage enclins à le porter.

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Jason Ong insiste toutefois sur la nécessité de tests cliniques indépendants. Il rappelle que les préservatifs peuvent se rompre ou glisser, et que ce risque doit être mesuré avant toute diffusion. Il décrit aussi un effet domino : moins de personnes utilisent de préservatifs, ce qui renforce le comportement chez leurs proches.

Grégory Plesse précise que sa propre manipulation d'échantillons lors de sa visite chez Eudaemon Technologies n'a pas valeur scientifique. Il indique avoir tiré et pincé les produits dans tous les sens sans les voir craquer, tout en reconnaissant que l'étude clinique à venir devra démontrer leur fiabilité.

Calendrier, production et ambitions olympiques

Les préservatifs en hydrogel ne sont pas encore disponibles. Eudaemon Technologies compte s'équiper de dizaines de robots capables de fabriquer 27 millions de préservatifs par an. Avant toute mise sur le marché, ces produits devront obtenir le feu vert des autorités sanitaires, ce qui conditionne le calendrier visé pour 2028.

Nick Northcott nourrit par ailleurs un objectif plus ambitieux : faire de son entreprise le fournisseur officiel des athlètes des prochains Jeux Olympiques, en 2028 à Los Angeles. Grégory Plesse estime qu'un tel partenariat représenterait un énorme coup de pub pour la société. Reste que le prix de ces préservatifs n'est pas encore connu, alors que le produit est présenté comme le résultat de plus de dix ans de recherche et comme l'un des meilleurs préservatifs au monde.