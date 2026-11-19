Fortes pluies et rafales de 50 km/h en Belgique jusqu'à vendredi. Retour du soleil samedi avec des températures fraîches et gelées nocturnes attendues dimanche matin.

Les fortes précipitations continuent de s'abattre sur l'ensemble du territoire belge dès le début de la matinée. Les cumuls restent abondants depuis le début de la semaine et cette situation pluvieuse ne devrait pas cesser immédiatement, imposant une vigilance particulière aux utilisateurs de la route.

Intensité des précipitations et vigilance routière

Les masses d'eau restent particulièrement denses sur une grande partie du pays, avec des risques de crues localisées. Les scientifiques prévoient l'ajout de 25 à 40 litres par mètre carré dans la province de Luxembourg jusqu'aux Hautes Fagnes. Dans le reste du territoire, les apports supplémentaires oscillent entre 15 et 25 litres par mètre carré, bien que des quantités plus importantes puissent survenir de manière très localisée.

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Le vent modéré venant du sud-ouest perpétue l'instabilité, avec des rafales capables d'atteindre les 50 km/h. Cette combinaison de pluie et de vent rend la conduite dangereuse, surtout sur les axes empruntés par les automobilistes se rendant au travail ou effectuant des déplacements essentiels pendant cette période.

Évolution du temps en Ardenne et sur la côte

Cet après-midi, le ciel se dégage temporairement à l'arrière de la perturbation météorologique. La moitié ouest du pays voit alterner brèves éclaircies et moments plus nuageux, avec des averses résiduelles. Un coup de tonnerre n'est pas exclu au littoral belge, où l'air humide rencontre des conditions propices à l'activité orageuse.

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Sur la moitié est, et particulièrement en Ardenne, le ciel reste maussade, gris et humide tout au long de la journée. Les pluies et averses y sont plus fréquentes qu'ailleurs, bloquant toute perspective de soleil. Malgré cette grisaille persistante, le thermomètre affiche des valeurs douces pour la saison, autour de 7 à 9 °C dans les régions ardennaises.

Tendances thermiques et perspectives pour demain

Les températures nocturnes descendront entre 6 et 8 °C, tandis que le ciel restera couvert tout au long de la journée de vendredi. Les pluies seront encore fréquentes le matin sur tout le pays, à l'exception des Flandres et d'Anvers où le temps sera relativement plus sec.

Dans le courant de l'après-midi, les précipitations se décaleront légèrement vers le sud, concernent surtout le sud d'un axe s'étirant de l'ouest du Hainaut au Limbourg. Côté thermomètre, il faudra composer avec 7 à 8 °C sur le flanc est et de 9 à 10 °C ailleurs, avec jusqu'à 12 °C à la côte belge.

Retour du soleil et risque de gelées ce week-end

Le temps va enfin se calmer avec plus de soleil, moins de pluie et un vent diminué. Samedi marquera le grand retour des conditions lumineuses sur tout le territoire. Les températures maximales s'échelonneront globalement de 5 °C en province de Luxembourg à 9 °C ailleurs sur le pays.

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Dimanche promet une belle matinée ensoleillée. Le temps restera sec tout au long de la journée malgré quelques nuages qui pourraient revenir par la frontière française dans l'après-midi, bien que l'évolution reste incertaine et à confirmer dans les prochains bulletins.

Cependant, le froid sera de mise le matin avec des températures entre -2 et 0 °C presque partout, rendant les gelées imminentes. Les maxima ne dépasseront pas les 4 à 7 °C au meilleur de la journée, marquant un contraste notable avec la douceur relative observée la veille.

Horizon incertain pour le début de semaine prochaine

Le scénario pour le début de la semaine prochaine reste incertain avec des bancs de grisaille qui pourraient être persistants lundi. Le risque de pluies est faible pour le moment, mais la fraîcheur sera d'actualité avec pas plus de 4 °C au compteur.

Un léger redoux est attendu dès mardi, accompagné d'un temps plus ensoleillé selon les dernières modélisations disponibles. Pour suivre ces évolutions rapides, chaque jour du lundi au vendredi, recevez un condensé des principaux titres de la rédaction info de la RTBF via leurs newsletters flash.