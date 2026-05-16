Prévisions météo du samedi et du dimanche : temps changeant, températures fraîches, averses et ensoleillement, avec pluies possibles dimanche soir.

Le temps est décrit comme changeant, avec des éclaircies, des nuages et du soleil alternant jusqu'au lever du jour. Malgré des températures fraîches, de faibles ondées apparaissent à partir de la matinée. Les averses probablement avec des ettunnerre localement possible sont attendues en deuxième partie de journée, tandis que le littoral pourrait être épargné par les pluies. Les températures restent encore un peu sous les normales saisonnières de 9 à 14 degrés. L'instabilité se développera en fin de soirée avec des pluies possibles en provenance de l'ouest, principalement dans les Flandres et les zones à l'est du sillon Sambre-et-Meuse.

Le temps est décrit comme changeant, avec des éclaircies, des nuages et du soleil alternant jusqu'au lever du jour. Malgré des température s fraîches, de faibles ondées apparaissent à partir de la matinée.

Les averses probablement avec des ettunnerre localement possible sont attendues en deuxième partie de journée, tandis que le littoral pourrait être épargné par les pluies. Les températures restent encore un peu sous les normales saisonnières de 9 à 14 degrés. L'instabilité se développera en fin de soirée avec des pluies possibles en provenance de l'ouest, principalement dans les Flandres et les zones à l'est du sillon Sambre-et-Meuse





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