Prévisions Météorologiques : Retour du Soleil et Hausse des Températures

Après une matinée grise et fraîche, la Belgique connaîtra un retour du soleil et une augmentation progressive des températures, culminant à 26°C le 1er mai.

La Belgique se réveillera ce matin sous un voile grisâtre assez étendu, affectant principalement la bande côtière s'étendant d'Anvers au Limbourg. Cette grisaille, dense et persistante, aura tendance à progresser vers le sud jusqu'à environ 9 heures du matin, avant de commencer à se dissiper progressivement.

Heureusement, le reste du pays bénéficiera déjà d'un temps ensoleillé dès le lever du jour. L'air frais sera particulièrement ressenti, avec des gelées notables dans les vallons des Hautes Fagnes, où les températures pourraient descendre jusqu'à -7° Celsius au lever du soleil. Cette fraîcheur matinale contraste fortement avec les températures plus douces attendues dans la journée. Au fil de la matinée, la grisaille se fragmentera et se résorbera, permettant au soleil de prendre le dessus.

Les températures connaîtront une hausse significative, atteignant des valeurs comprises entre 10 et 13° Celsius. Quelques cirrus, ces nuages fins et élevés, pourraient être observés sur la côte ou aux environs de Liège, mais ils ne devraient pas perturber le temps général. L'après-midi s'annonce globalement ensoleillé et printanier, avec des températures maximales oscillant entre 13 et 19° Celsius. Cette amélioration du temps est une bonne nouvelle après une période plus fraîche et nuageuse.

Le vent restera faible, contribuant à une sensation de confort. Ce soir et durant la nuit prochaine, les cirrus s'étendront progressivement sur l'ensemble du territoire, mais sans apporter de changements significatifs en termes de précipitations ou de températures. L'ambiance sera légèrement moins froide que la nuit précédente, avec des températures minimales positives partout, se situant entre 2 et 7° Celsius.

Cependant, quelques gelées blanches restent possibles au lever du jour dans les vallons des Hautes-Fagnes, où l'air froid a tendance à s'accumuler. La matinée de demain sera également marquée par un temps ensoleillé, avec une légère brise rafraîchissante. Les températures minimales se situeront entre 2 et 7° Celsius au réveil. L'après-midi verra l'arrivée de bancs de cirrus qui recouvriront progressivement le ciel, mais le soleil continuera de briller malgré ce voile plus épais, particulièrement sur l'ouest du royaume.

Les températures maximales atteindront des valeurs agréables, comprises entre 14 et 20° Celsius. Lundi, le ciel sera plus nuageux, bien que quelques éclaircies soient attendues par moments. Les températures resteront relativement stables, oscillant entre 13 et 19° Celsius.

Cependant, une nette amélioration est prévue dès mardi, avec le retour d'un soleil dominant et des températures pouvant atteindre 19° Celsius. Mercredi, un grand ciel bleu est annoncé, avec des températures qui se maintiendront à des niveaux confortables.

La fin de la semaine s'annonce particulièrement agréable, avec un temps lumineux et des températures en hausse : jusqu'à 20° Celsius jeudi et jusqu'à 25 voire 26° Celsius vendredi 1er mai, offrant ainsi un début de mois de mai très prometteur et idéal pour profiter des activités de plein air





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