Prévisions Météorologiques : Une Semaine Contrastée pour la Belgique

La Belgique connaîtra une semaine météorologique variée, avec une alternance de soleil, de nuages et une possible dégradation orageuse en fin de semaine. Les températures augmenteront progressivement, atteignant jusqu'à 25°C vendredi, avant une baisse samedi.

La Belgique se prépare à une semaine météo rologique contrastée, débutant par une matinée ensoleillée et se terminant par une possible dégradation orageuse. Ce matin, le ciel s'annonce dégagé et lumineux sur la majorité du territoire, bien que quelques voiles nuageux puissent persister en Ardenne.

Une légère bise accompagnera cette douceur matinale, avec des températures variant de -5°C à Botrange, signalant encore la présence de gelées blanches dans les vallons des Hautes Fagnes, à 1 à 6°C ailleurs. Vers la fin de la matinée, une légère modification atmosphérique se produira sur l'ouest des Flandres, avec un voile nuageux se densifiant progressivement.

Cependant, le soleil restera bien présent sur le reste du pays, à l'exception de quelques cirrus épars également visibles sur les Fagnes. L'après-midi verra l'arrivée de bancs de cirrus qui recouvriront l'ensemble du ciel belge, sans pour autant masquer complètement le soleil. L'intensité de ce voile sera plus marquée vers l'ouest, tandis que l'est du pays bénéficiera d'une luminosité plus importante.

La bise légère persistera, et les températures connaîtront une agréable hausse, oscillant entre 14 et 20°C. En soirée et durant la nuit prochaine, l'atmosphère se transformera, avec l'apparition de nuages bas, particulièrement à la côte, où le ciel deviendra chargé. Le vent faiblira, et les températures minimales seront moins basses que les nuits précédentes, se situant entre 3 et 8°C. Cette transition nocturne préparera le terrain pour une journée de demain caractérisée par un ciel couvert sur l'ensemble du territoire.

Demain matin, le temps sera nuageux mais restera sec, avec un léger vent de nord-est et une légère augmentation des températures. L'après-midi, une amélioration progressive est attendue, avec l'apparition d'éclaircies, notamment à Bruxelles, Liège et Namur.

Cependant, la Gaume et les Fagnes conserveront un ciel très nuageux. Les températures maximales atteindront 15 à 21°C. Mardi, après quelques brumes matinales, le soleil dominera le ciel, accompagné d'une bise plus soutenue et de températures comprises entre 15 et 20°C. Mercredi et jeudi offriront un ciel bleu persistant, avec une augmentation progressive des températures, culminant à 22°C. Vendredi 1er mai s'annonce particulièrement agréable, avec des températures pouvant atteindre 25°C, mais une dégradation orageuse est possible en soirée.

Samedi, le temps deviendra plus incertain, voire humide dans l'est du pays, avec des averses. Les températures maximales, en baisse, ne devraient pas dépasser 19°C. En résumé, une semaine météorologique variée attend les Belges, avec des moments de soleil, des nuages, et une possible perturbation orageuse en fin de semaine





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