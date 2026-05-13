Prijzen in de ratrace voor erkenning: een structurele problematiek

Pascal Gielen, hoogleraar cultuursociologie aan de Universiteit Antwerpen, licht op de Franse taalkundeprofessor Montaclair toe dat kunstenaars en academici steeds vaker in een ratrace zitten om erkenning. Hij wijst op prijzeninflatie en de extreme vormen van fraude die hiermee gepaard gaan. Gielen benadrukt dat prijzen een belangrijke impact kunnen hebben op iemands carrière, maar dat er ook een bredere economie van erkenning en prestige is. Hij pleit voor een onderscheid tussen relevante en irrelevante prijzen.

Academici en kunstenaars zitten steeds vaker in een ratrace om erkenning. Dat zegt Pascal Gielen, hoogleraar cultuursociologie aan de Universiteit Antwerpen, naar aanleiding van de Franse taalkundeprofessor Montaclair, die zichzelf een niet-bestaande prestigieuze prijs toekende.

"Prijzen spelen een grote rol in carrières, maar er is ook sprake van prijzeninflatie. " Nepprijzen komen werkelijk overal voor, van de dubieuze 'Fifa Peace Prize' tot prijzen die puur te koop staan of als marketingtruc worden ingezet. Dit is een extreme vorm van fraude, zegt Gielen in 'De wereld van Sofie' op Radio 1.

"Maar het is helaas geen uitzondering. Zeker in de kunst- en academische wereld kunnen prijzen een belangrijke impact hebben op iemands carrière.

" Volgens Gielen wist Montaclair dat maar al te goed. "Een prijs op je cv of portfolio kan helpen om makkelijker subsidies en onderzoeksbeurzen binnen te halen. Prijzen maken deel uit van een bredere economie van erkenning en prestige.

" Het incident wijst vooral op een structureel probleem. "Mensen zitten in een soort ratrace voor erkenning en zijn daardoor steeds meer in competitie met elkaar. Daarbij spelen prijzen een grotere rol en ontstaat er ook inflatie.

" Hij vergelijkt het met geld. "Als er te veel geld in omloop is, daalt de waarde ervan. Dat gebeurt ook met prijzen: er zijn er steeds meer, waardoor hun betekenis afneemt.

" Als voorbeeld verwijst hij naar de filmwereld. "Iedereen kent de Oscars, maar daarnaast bestaan er vandaag talloze nicheprijzen. Voor jonge filmmakers kunnen die belangrijk zijn, maar vaak zijn ze enkel bekend binnen een kleine kring van kenners.

" "Ook kun je je tegenwoordig soms zelf kandidaat stellen of 'solliciteren' voor prijzen, zoals bij de Socratesbeker, een filosofieprijs. Als je een filosofisch boek schrijft, kun je dat dus zelf indienen. Het is niet altijd zo dat een jury van bovenaf beslist wie wordt bekroond. Vaak speelt ook eigen inzending een rol binnen het veld.

" Volgens Gielen speelt ook het zogenaamde Mattheuseffect een rol: wie al erkenning kreeg, maakt meer kans op extra erkenning. "Eens je een prijs gewonnen hebt, stijgt je geloofwaardigheid en word je sneller opnieuw genomineerd. Dat werkt zichzelf in de hand.

" Ook organisaties profiteren mee van die logica. "Wanneer een onbekende organisatie een bekende laureaat bekroont, straalt een deel van het prestige af op de uitreiker zelf. " Die dynamiek werd eerder beschreven door de Franse socioloog Pierre Bourdieu, zegt Gielen. Bourdieu sprak over "symbolisch kapitaal": prestige en erkenning die maatschappelijk waarde krijgen.

"Een organisatie die een kunstenaar bekroont, koopt als het ware ook een stukje prestige van die kunstenaar", legt hij uit. "Dat prestige kan belangrijk zijn voor iemands positie en carrière, ook zonder dat er veel geld mee gemoeid is. " Volgens Gielen zijn prijzen vandaag ook verbonden met de bredere aandachtseconomie. "Op sociale media en in de klassieke media vecht iedereen voortdurend om zichtbaarheid.

Een prijs levert aandacht op en versterkt het idee dat iemand belangrijk of succesvol is.

" Toch betekent dat niet dat alle prijzen hun waarde verliezen. "Sommige onderscheidingen, zoals de Oscars en Nobelprijzen, behouden wereldwijd hun prestige. Zulke prijzen hebben ook een duidelijke maatschappelijke en politieke signaalfunctie.

" "Neem nu de Nobelprijs van de Vrede. Door een persoon als winnaar uit te roepen van deze prijs, wordt er kleur bekennd. Het geeft weer wat er in de wereld aan de hand is en hoe een organisatie als Nobel zich daartoe verhoudt.

" Gielen pleit daarom niet voor het afschaffen van prijzen. "Maar er zijn er vandaag wel erg veel. De uitdaging is om relevante prijzen te onderscheiden van irrelevante.

" Google heeft een nieuwe functie gelanceerd waarmee je zelf kunt kiezen welke bronnen je eerst ziet wanneer je zoekt. Zo mis je nooit meer het laatste nieuws van VRT NWS





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Erkenningsratrace Prijzeninflatie Fraude Symbolisch Kapitaal Prijzen Als Marketingtruc Oscars Nobelprijzen Sociale Media Klassieke Media Brede Aandachtseconomie Relevante Prijzen Irrelevante Prijzen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Hij ging meerdere keren per dag op restaurant en hield van reizen': parket eist 18 maanden cel tegen priester die 245.000 euro zou hebben gestolenHet Openbaar Ministerie eist 18 maanden cel tegen een priester (78) die 245.000 euro zou hebben gestolen. Dat blijkt op de zitting van de rechtbank in Aarlen. Het gaat om geld dat bestemd was voor de parochie. 'De verdachte trok meerdere keren per dag naar goede restaurants en hield ook van reizen.

Read more »

Na moorden door Hans Van Themsche 20 jaar geleden kwam er nieuwe wapenwet: 'Streng, maar ze werkt''De manier waarop Hans Van Themsche 20 jaar geleden een wapen kocht, is nu onmogelijk gemaakt.' Dat zegt Nils Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut. Exact 20 jaar geleden kocht de 18-jarige Van Themsche in Antwerpen een jachtgeweer en vermoordde hij daarmee 2 mensen. De schietpartij bracht de nieuwe wapenwet in een stroomversnelling.

Read more »

Man veroordeeld tot 1 jaar cel voorSlamzakkin AntwerpenEen man van 48 uit Antwerpen is veroordeeld tot 1 jaar cel omdat hij in februari uit de gevangenis van Hoogstraten ontsnapte.

Read more »