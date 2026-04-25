Primat anglicane Sarah Mullally rencontre le Pape : un moment historique pour le dialogue œcuménique

La Primat de l'Église anglicane, Sarah Mullally, effectue une visite historique au Vatican pour rencontrer le Pape, soixante ans après une rencontre clé entre l'archevêque Michael Ramsey et Paul VI. Cette audience intervient dans un contexte de relations en amélioration, mais toujours marquées par des désaccords, notamment sur l'ordination des femmes.

La Primat de l'Église anglicane, Sarah Mullally , s'apprête à réaliser un voyage historique vers le Vatican , marquant une étape significative dans les relations œcuméniques entre l'anglicanisme et le catholicisme.

Cette visite, qui constitue sa première mission à l'étranger depuis son intronisation il y a un mois, la conduira à une audience avec le Pape, chef spirituel des 1,4 milliard de catholiques à travers le monde. L'importance de cette rencontre réside dans sa dimension symbolique, rappelant une précédente rencontre historique survenue en 1966.

À cette époque, l'archevêque Michael Ramsey avait été reçu par le pape Paul VI, une première depuis la rupture initiée par le roi Henri VIII au XVIe siècle, qui avait conduit à la création de l'Église d'Angleterre. Depuis cette date charnière, les relations entre les deux confessions ont connu une évolution positive, bien que des divergences subsistent, notamment concernant des questions doctrinales et pratiques fondamentales.

En 2016, les successeurs de Ramsey et Paul VI avaient d'ailleurs souligné la persistance de 'nouveaux désaccords', en particulier en ce qui concerne l'ordination des femmes, un sujet sensible qui continue de diviser les deux Églises. La visite de Sarah Mullally, en tant que première femme à occuper le poste le plus élevé au sein de l'Église d'Angleterre, est donc perçue comme un moment potentiellement décisif, susceptible de relancer le dialogue et d'ouvrir de nouvelles perspectives.

Sarah Mullally, âgée de 63 ans, est une figure atypique pour l'Église anglicane. Avant d'embrasser une carrière religieuse, elle a exercé la profession d'infirmière pendant de nombreuses années, une expérience qui a profondément marqué sa vision du monde et son engagement envers les plus vulnérables. Mariée et mère de deux enfants, elle incarne une modernité et une accessibilité qui contrastent avec l'image traditionnelle de la hiérarchie ecclésiastique.

Sa nomination à la primatie a été saluée par de nombreux observateurs comme un signe de l'évolution de l'Église d'Angleterre, qui s'efforce de s'adapter aux réalités contemporaines et de répondre aux aspirations de ses fidèles. L'Église d'Angleterre compte 85 millions de membres à travers le monde, ce qui en fait une des plus grandes confessions chrétiennes. La présence de Sarah Mullally au Vatican est donc d'autant plus significative qu'elle représente une part importante de la communauté chrétienne mondiale.

Cette audience avec le Pape ne se limite pas à une simple courtoisie diplomatique; elle constitue une occasion unique de discuter des défis communs auxquels sont confrontées les deux Églises, tels que la crise des vocations, la sécularisation croissante de la société et la nécessité de promouvoir la justice sociale et la paix dans le monde. L'attente est particulièrement forte parmi les militantes des droits des femmes, qui avaient placé de grands espoirs dans le pontificat de l'ancien Pape François, décédé l'an dernier, en espérant des avancées significatives en matière d'égalité entre les sexes au sein de l'Église catholique.

Elles estiment que la visite de Sarah Mullally pourrait créer une dynamique nouvelle et inciter le Vatican à reconsidérer sa position sur l'ordination des femmes. Bien que l'Église catholique maintienne fermement sa doctrine selon laquelle seuls les hommes peuvent être ordonnés prêtres, les militantes espèrent que le dialogue avec l'Église anglicane, qui autorise l'ordination des femmes depuis 1992, pourrait contribuer à faire évoluer les mentalités et à ouvrir la voie à des changements progressifs.

Au-delà de la question de l'ordination des femmes, cette rencontre pourrait également aborder d'autres sujets sensibles, tels que le mariage homosexuel, le rôle des laïcs dans l'Église et la lutte contre les abus sexuels au sein des institutions religieuses. L'issue de cette audience reste incertaine, mais elle est perçue comme un moment crucial pour l'avenir des relations entre l'anglicanisme et le catholicisme, et pour la promotion d'un dialogue interreligieux constructif et respectueux





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