Prince Gabriël de Belgique pourrait intégrer l'armée

Le prince Gabriël, 22 ans, pourrait bientôt intégrer l'armée belge. Le gouvernement a approuvé un projet de loi qui ouvre la voie à une carrière militaire pour le prince. Il ne recevra pas la dotation annuelle que reçoivent le roi, la reine et le prince héritier. Il devra se débrouiller financièrement par lui-même.

L'avenir de la famille royale belge est en effervescence. Le prince Gabriël, 22 ans, qui est actuellement en master à l'école militaire royale, pourrait bientôt intégrer l' armée belge.

Le gouvernement a approuvé un projet de loi qui ouvre la voie à une carrière militaire pour le prince. Il ne recevra pas la dotation annuelle que reçoivent le roi, la reine et le prince héritier. Il devra se débrouiller financièrement par lui-même. Le projet de loi modifie le cadre juridique de l'armée pour permettre à des membres de la famille royale de servir dans l'armée.

Le prince Gabriël est un des quatre enfants du roi Philippe et de la reine Mathilde. Il est le frère aîné de la princesse Elisabeth. Le projet de loi a été approuvé par le gouvernement vendredi. Le prince Gabriël est en train de terminer ses études à l'école militaire royale. Il est possible qu'il rejoigne l'armée belge dans un avenir proche





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