Le couple royal a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi pour discuter des relations bilatérales et de l'environnement lors de leur première visite officielle ensemble depuis quatre ans.

Le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge, ont rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi le mercredi lors de leur première visite officielle ensemble depuis quatre ans. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un voyage d'État en Inde qui marque le retour public du couple à la vie internationale depuis le diagnostic et le traitement du cancer de la princesse. Leurs discussions se sont concentrées sur le renforcement des liens bilatéraux entre l' Inde et le Royaume-Uni, avec une attention particulière portée à la coopération environnementale.

Détails de la rencontre bilatérale et coopération

La réunion entre les dirigeants a débuté par un examen approfondi du partenariat stratégique global unissant l'Inde et le Royaume-Uni. Le gouvernement indien a indiqué que les échanges portaient essentiellement sur la coopération dans plusieurs domaines clés, notamment la défense, la santé, l'éducation, la technologie financière et les liens interpersonnels. M. Modi a salué l'élan croissant des relations bilatérales, qui sont guidées par la Vision Inde-Royaume-Uni 2035.

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Accord commercial et innovations environnementales

Les discussions ont également mis l'accent sur l'entrée en vigueur de l'Accord économique et commercial global Inde-Royaume-Uni prévue pour juillet 2026. Le Premier ministre indien a reconnu publiquement les innovateurs indiens et leurs contributions pour relever les défis environnementaux mondiaux. Cette reconnaissance s'aligne directement sur le programme Earthshot Prize, qui est au cœur de la mission environnementale du prince William.

Mission Earthshot Prize et lauréats sélectionnés

Le couple royal utilise cette visite pour mettre en avant les solutions innovantes aux défis environnementaux à travers le Earthshot Prize. Cinq lauréats sont sélectionnés parmi 15 finalistes dans des catégories telles que la protection de la nature, la préservation des océans, la réduction des déchets, l'action pour le climat et la qualité de l'air. Chaque lauréat reçoit 1 million de livres, soit environ 1,3 million de dollars, pour développer ses activités de durabilité.

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Symbolisme du métro et transports durables

Au-delà des négociations diplomatiques, le prince William et Catherine ont effectué une visite symbolique du métro de la ville. Cette étape a été organisée afin de mettre en avant l'importance des transports durables dans les mégapoles modernes. Le couple a utilisé cette occasion pour illustrer leur engagement personnel envers la réduction de l'empreinte carbone des systèmes de transport urbain.

Contexte du voyage et retour après la santé

William et Catherine sont arrivés en Inde le lundi pour une visite de trois jours. Ce déplacement représente leur premier voyage officiel à l'étranger ensemble depuis quatre ans. Le calendrier de ce voyage avait été ajusté et retardé précédemment en raison du diagnostic et du traitement du cancer de la princesse. La tenue de cette réunion officielle confirme le retour du couple à leurs duties publics dans un contexte de coopération internationale renforcée.