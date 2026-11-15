Prins Harry bezoekt Lviv voor revalidatiemilitairen en Invictus Games voorbereiding

Prins Harry bezocht Lviv om gewonde soldaten te steunen. Hij ontmoette revalidanten, sprak met de minister van Volksgezondheid en bereidde zich voor op de Invictus Games 2027 in Birmingham.

Prins Harry heeft dit weekend een onverwacht bezoek gebracht aan de Oekraïense stad Lviv. Tijdens deze missie, zijn vierde sinds de start van de Russische invasie in 2022, ontmoette hij gewonde militairen. Het laatste bezoek van de 42-jarige Britse edelman vond plaats in april.

Focus op medische revalidatie in Lviv

De prins richtte zich op een gespecialiseerd centrum voor de revalidatie van oorlogsgewonden in het westen van Oekraïne. Hij benadrukte tijdens een persconferentie dat deze soldaten niet in de steek mogen worden gelaten. Harry verklaarde dat men in hen heeft geïnvesteerd voordat ze het uniform aantrokken, en dat men moet blijven investeren aan hun zijde na hun dienst.

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Steun voor de Invictus Games teams

Daarnaast ontmoette hij militairen die zich voorbereiden op de nationale selecties voor de Invictus Games. Deze sportevenementen voor mensen met een beperking werden opgericht door Harry in 2014. De volgende editie vindt plaats van 10 tot 17 juli 2027 in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Oekraïne beoogt de grootste delegatie in de geschiedenis te sturen.

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Politieke en maatschappelijke impact

Tijdens het bezoek speelde prins Harry een potje pickleball met de trainende atleten. Zijn aanwezigheid symboliseert de internationale steun aan de Oekraïense inspanningen. De minister van Volksgezondheid en zorgkundigen waren ook aanwezig om de samenwerking te onderstrepen. Harry moedigde de Oekraïners aan, met de verzekering dat ze de oorlog zullen winnen en daarna alle kansen hebben om te slagen.