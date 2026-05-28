Prinses Elisabeth spreekt na afstuderen Harvard over toekomst: "Ik wil even afstand nemen"

In een zeldzaam interview na haar afstuderen aan Harvard vertelt kroonprinses Elisabeth over haar ervaringen als student in de VS, haar zoektocht naar anonimiteit en haar onzekerheid over de toekomst. Ze wil eerst nadenken voor ze een actieve rol als troonopvolger opneemt.

Vader en dochter, koning en troonopvolger: "Ik vind dat mijn vader het geweldig doet", zegt prinses Elisabeth over koning Filip. Vandaag studeert kroonprinses Elisabeth af, maar wat brengt de toekomst?

"Ik wil een tijdje afstand nemen en nadenken over wat er op mij afkomt, niets overhaasten", vertelt ze in een interview met Belgische journalisten. Een actieve rol als kroonprinses zal ze nog niet opnemen, al ligt haar toekomst wel in België: "Het is mooi om te weten, dit is mijn weg".

Aan de Harvard Kennedy School in Boston, een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld, heeft prinses Elisabeth de afgelopen twee jaar een master in 'Public Policy' (Openbaar Beleid) gedaan. Het diplma op zak is een kantelmoment in haar leven. Alle wegen liggen open, maar voor de toekomstige koningin van België ligt het anders. Iedereen volgt wat ze doet en vraagt zich af: en wat nu?

Ter gelegenheid van haar afstuderen gaf Elisabeth voor het eerst een (beperkt) tipje van de sluier los in een interview. De journalisten moesten vooraf potentiële vragen doorgeven aan het Paleis. Niet alle vragen werden goedgekeurd, bijvoorbeeld vragen over hoe Elisabeth de toekomst van de monarchie ziet, hoe ze haar koningschap wil invullen of vragen over andere leden van het koningshuis.

Het Paleis houdt de regie in handen om mogelijke lastige vragen en antwoorden die haar jarenlang zouden kunnen achtervolgen te vermijden, zoals dat bij haar vader koning Filip vroeger gebeurde. Het interview verliep afwisselend in het Frans en Nederlands. Volgens de journalisten antwoordde Elisabeth kort en diplomatisch ("slalomt om delicate woorden heen"), maakte geen fouten. Het interview werd nauwgezet gevolgd door de woordvoerster, een huisfotograaf en een bodyguard.

De afspraak vond plaats op de eerste verdieping van het Smith Campus Center in Harvard, een openbare studeerplek waar duizenden studenten werken. Elisabeth heeft hier uren doorgebracht in anonimiteit, gewoon een van de vele studenten.

"Mijn bedoeling was om hier gewoon Elisabeth te kunnen zijn", zegt ze. "Daarom waren dit zulke belangrijke jaren voor mij". "Ik denk dat iedereen hier wel wist wie ik was, maar ik kon een studente zijn zoals de rest. Zelfs als mensen het wisten, keken ze er niet raar van op.

Ik zat ook maar gewoon bij hen in de les.

" "Het was echt fijn om niet altijd herkend te worden op straat. Ik kon kleine gewoontes ontwikkelen. Het bracht meer spontaniteit in mijn leven. Daar heb ik enorm van genoten.

" Elisabeth wordt omschreven als een hard werkende, intelligente, gedisciplineerde en perfectionistische student. "Omdat ik de kans kreeg om aan Oxford (waar ze een bachelor politiek en geschiedenis haalde) en Harvard te studeren, was ik aan mezelf verplicht om zoveel mogelijk uit die ervaring te halen", zegt ze. "Op dat vlak was ik respectvol en legde ik de lat hoog".

Ze probeerde ook een leven te hebben buiten de universiteit: "Ik ging ook uit met vrienden, deed leuke dingen met hen. Ik heb niet alleen in de bibliotheek geleefd". Ze vertelt dat ze veel sportte en onder impuls van vrienden deelnam aan de halve marathon van Cambridge en de marathon van New York. En wanneer ze kon, reisde ze door de VS "om een andere realiteit te zien dan die van Cambridge, want dat blijft een microkosmos.

Ik trok naar het westen, het zuiden, de omliggende staten en het midden. Ik hoop vrienden voor het leven te hebben gemaakt". Over de toekomst blijft Elisabeth op de vlakte.

"Mijn studententijd was heel intens, ik heb me er volledig in gestort. Ik ga nu proberen om even afstand te nemen en een solide basis te leggen voor wat er op mij afkomt. Niets overhaasten, alles op zijn tijd.

" "Ik zou graag een jaar of iets langer de tijd nemen om daarover na te denken. De komende tijd wil ik me op een andere manier ontplooien. Hoe exact? Dat weet ik nog niet.

" Ze overweegt geen voortstudering: "Ik denk dat ik na mijn lange academische carrière een andere weg insla". Stages of vrijwilligerswerk?

"Dat is moeilijk te zeggen, want ik weet het nog niet exact". Prinses Elisabeth, 21, kroonprinses van België, heeft zojuist haar masteropleiding aan de Harvard Kennedy School afgerond. In een zeldzaam interview spreekt ze over haar ervaringen als student in de Verenigde Staten, haar zoektocht naar anonimiteit en haar onzekerheid over de toekomst. Ze benadrukt de wens om afstand te nemen en te reflecteren, enClaim3: Haar vader koning Filip preist ze. Het toont een nieuwe, bescheiden kant van de toekomstige koningin





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prinses Elisabeth Harvard Afstuderen Toekomst Monarchie Koning Filip

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La princesse Elisabeth diplômée de Harvard : Une reine aux multiples compétencesLa princesse héritière de Belgique, Elisabeth, vient d'obtenir son master en politiques publiques de la Harvard Kennedy School. Elle devient ainsi la membre de la famille royale belge la plus diplômée de l'histoire. La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde.

Read more »

La princesse Elisabeth va être diplômée : voici à quoi ressemblait son quotidien à HarvardLa princesse Elisabeth s’apprête à recevoir son diplôme à la Harvard Kennedy School, entourée de ses parents, après deux années d’études loin de la pression médiatique sur le campus américain.

Read more »

Met zonnebril en vastberaden tred: prinses Elisabeth woont awardshow aan vooravond diploma-uitreiking in Harvard bijAan de universiteit van Harvard in de VS heeft kroonprinses Elisabeth de Class of 2026 Awards bijgewoond, een van de vele festiviteiten in de aanloop naar haar diploma-uitreiking. Zelf viel ze niet in de prijzen en ze hield ook geen toespraak, maar dat kon de pret niet bederven.

Read more »

La princesse Elisabeth diplômée de Harvard en présence du roi et de la reineLa princesse Elisabeth de Belgique obtient son diplôme de la Harvard Kennedy School. Retour sur son parcours académique aux États-Unis et les moments marquants de sa vie étudiante, entre discrétion et engagements.

Read more »