Une prise d'otages dans un supermarché à Carthagène, en Colombie, a déclenché une opération policière massive. L'aéroport local a été suspendu brièvement tandis que les ravisseurs réclament deux millions de dollars.

Une opération sécuritaire majeure s'est déroulée à Carthagène, en Colombie, mardi lorsque plusieurs personnes ont été retenues comme otages lors d'un braquage armé dans un supermarché de la ville touristique. Cet incident critique a immédiatement provoqué le déploiement d'un vaste dispositif policier sur les lieux, isolant le lieu du crime et mobilisant les forces de l'ordre dans toute la région.

Déploiement massif et suspension aéroportuaire

Les autorités ont répondu rapidement à la crise en envoyant des dizaines de policiers, y compris des tireurs d'élite, qui se sont positionnés sur les bâtiments avoisinants pour surplomber la zone. Des images diffusées par les médias locaux et sur les réseaux sociaux ont montré des dizaines de forces de l'ordre et des otages à genoux à l'intérieur du supermarché, illustrant l'intensité de la négociation en cours.

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La situation a eu des répercussions immédiates sur les infrastructures de transport de la région. L'autorité aérienne colombienne a annoncé que les arrivées à l'aéroport international de Carthagène, la ville la plus touristique du pays, avaient été brièvement suspendues. Cette mesure préventive visait à sécuriser l'espace aérien et terrestre autour des opérations de secours, avant que les vols ne reprennent leur cours normal.

Ransom et exigences des assaillants

Selon les informations rapportées par les médias locaux, les ravisseurs ont formulé des exigences précises pour garantir la libération des otages. Ils réclament près de deux millions de dollars en argent liquide, deux voitures blindées, ainsi qu'un passage libre pour leur permettre de se rendre à Barranquilla. Cette ville côtière majeure est située à 130 kilomètres de Carthagène, offrant potentiellement une route d'évasion rapide.

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Cette prise d'otages s'inscrit dans un contexte de tension sécuritaire accrue en Colombie, survenant à un moment politiquement sensible. L'événement a lieu le mardi, jour du dixième anniversaire de l'accord de paix historique entre l'État colombien et la guérilla des Farc, ajoutant une dimension symbolique lourde à l'acte criminel.

Contexte politique et attentat à Villavicencio

La Colombie est encore sous le choc après un attentat à la voiture piégée survenu lundi soir à Villavicencio, une ville de près de 600 000 habitants dans le centre du pays. Cet attentat a fait 25 blessés et a endommagé des dizaines de bâtiments, créant une atmosphère d'insécurité généralisée dans le pays.

Face à cette vague de violence, le président Abelardo de la Espriella a directement accusé des dissidents des ex-Farc d'être responsables de l'attaque de Villavicencio. Ses accusations visent spécifiquement les factions rebelles qui ont refusé de se démobiliser après l'accord de paix, mettant en lumière la persistance des menaces insurgées malgré les décennies de conflit.