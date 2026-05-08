Prise d’otages en cours dans une banque à Sinzig en Allemagne

Plusieurs preneurs d’otages et otages se trouvent dans une banque de Sinzig, en Allemagne. Un périmètre de sécurité a été établi et les forces de l’ordre sont mobilisées.

Une prise d’otages est en cours ce vendredi dans une banque à Sinzig , une petite ville de l’ouest de l’ Allemagne , selon les informations communiquées par la police locale.

D’après les autorités de Coblence, plusieurs preneurs d’otages et otages se trouveraient à l’intérieur de l’établissement bancaire. Parmi les victimes figurerait le chauffeur d’un fourgon blindé, ce qui laisse supposer un lien possible avec une tentative de braquage. Un périmètre de sécurité a été rapidement mis en place autour de la banque, située en plein centre-ville, afin de sécuriser la zone et d’éviter tout risque pour la population.

Les forces de l’ordre, déployées en nombre, ont indiqué qu’il n’y avait actuellement aucun danger pour les personnes se trouvant en dehors de la zone bouclée. La police n’a pas encore fourni de détails supplémentaires sur les motivations des preneurs d’otages ou sur leur identité. Selon le média Bild, un occupant d’un fourgon blindé aurait été intercepté et menacé devant la banque dans la matinée.

Des images diffusées montrent des policiers en tenue d’intervention, équipés de gilets pare-balles et armés de fusils automatiques, en position autour du bâtiment. Cet incident rappelle un braquage survenu fin 2025 dans une banque de Gelsenkirchen, autre ville de l’ouest de l’Allemagne, où un préjudice de 30 millions d’euros avait été estimé par les autorités. Aucune victime n’avait alors été déplorée, mais l’opération avait mobilisé des moyens policiers importants.

Pour l’instant, les autorités locales appellent la population à éviter la zone et à suivre les consignes des forces de l’ordre. Les investigations sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette prise d’otages et identifier les responsables





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