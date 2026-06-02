Prix de l'essence et du diesel : augmentation à la pompe à partir de mercredi

Le SPF Économie a annoncé que les prix maxima de l'essence et du diesel augmenteront à la pompe à partir de mercredi. Le litre d'essence 95 RON E10 coûtera ainsi maximum 1,874 euro, soit 1,8 centime de plus. L'essence 98 RON E10 verra son prix maximum atteindre 1,949 euro, en hausse d'1,5 centime. Quant au litre de diesel, il atteindra 2,08 euros (+4,2 centimes) pour le B7 et 2,072 euros (+4,2 centimes) pour le B10. Le gasoil de chauffage et le diesel agricole verront aussi leurs prix maxima augmenter à partir de ce mercredi.

Les prix maxima de l'essence et du diesel augmenteront à la pompe à partir de mercredi, a annoncé mardi le SPF Économie. Le litre d'essence 95 RON E10 coûtera ainsi maximum 1,874 euro, soit 1,8 centime de plus.

L'essence 98 RON E10 verra son prix maximum atteindre 1,949 euro, en hausse d'1,5 centime. Quant au litre de diesel, il atteindra 2,08 euros (+4,2 centimes) pour le B7 et 2,072 euros (+4,2 centimes) pour le B10. Le gasoil de chauffage et le diesel agricole verront aussi leurs prix maxima augmenter à partir de ce mercredi. Les nouvelles d'un regain de tension entre les États-Unis et l'Iran ont fait bondir de 5% les prix du baril de pétrole lundi.

Le gouvernement cherche 7 milliards d'euros : quelles sont les options réalisables d'après les économistes ? Le SPF Économie a annoncé que les prix maxima de l'essence et du diesel augmenteront à la pompe à partir de mercredi. Le litre d'essence 95 RON E10 coûtera ainsi maximum 1,874 euro, soit 1,8 centime de plus. L'essence 98 RON E10 verra son prix maximum atteindre 1,949 euro, en hausse d'1,5 centime.

Quant au litre de diesel, il atteindra 2,08 euros (+4,2 centimes) pour le B7 et 2,072 euros (+4,2 centimes) pour le B10. Le gasoil de chauffage et le diesel agricole verront aussi leurs prix maxima augmenter à partir de ce mercredi. Les nouvelles d'un regain de tension entre les États-Unis et l'Iran ont fait bondir de 5% les prix du baril de pétrole lundi





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