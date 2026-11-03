Prix Goncourt 2026 : Philippe Jaenada couronné pour L'Inconnue du quai de Javel

Philippe Jaenada remporte le Prix Goncourt 2026 face à Yannick Haenel. Son roman enquête sur une victime des années 1950 dans un contexte marqué par le retrait du livre de Thélyson Orélien.

Philippe Jaenada a remporté le Prix Goncourt 2026 au restaurant Drouant à Paris, succédant ainsi à Laurent Mauvignier. Le romancier de 62 ans a été désigné mardi comme le lauréat officiel de la distinction littéraire la plus prestigieuse de France.

Décompte des voix et résultats du vote

L'Académie Goncourt a procédé à un scrutin serré lors du vote final, divisant les neuf membres présents. Philippe Jaenada a obtenu six voix pour son ouvrage L'Inconnue du quai de Javel publié aux éditions Flammarion. Son principal concurrent, Yannick Haenel, a recueilli trois voix pour son roman La solitude des professeurs est infinie. Deux autres titres figuraient initialement dans la sélection finale : Choses que je croyais perdues de Clémentine Mélois et De l'autre côté du lac de Sylvain Prudhomme.

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Contexte de l'affaire Thélyson Orélien

Cette édition a été marquée par une controverse majeure impliquant Thélyson Orélien. Son roman C'était ça ou mourir a été retiré de la sélection du Goncourt et éliminé d'autres prix littéraires en raison de soupçons de recours à l'intelligence artificielle pour la rédaction. Cette exclusion a suscité un débat intense sur l'utilisation des outils génératifs dans le monde de l'édition, faisant émerger cette question technique au cœur du processus de récompense littéraire.

Thèmes du roman primé

Le livre primé de Philippe Jaenada mène l'enquête sur l'assassinat d'une jeune femme bretonne survenu à la fin des années 1950. Le texte cherche à rendre visible une victime qui a longtemps été invisibilisée par les institutions. Philippe Claudel, président de l'Académie Goncourt, a souligné lors de l'annonce du lauréat que l'œuvre met en lumière le sort d'une jeune victime dont la police ne s'est pas trop préoccupée à l'époque.

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Carrière et réaction du lauréat

À son arrivée au restaurant Drouant, Philippe Jaenada a déclaré se sentir joyeux suite à cette distinction. L'écrivain poursuit dans la veine intimo-policière qui lui a permis de conquérir un lectorat fidèle. Son parcours inclut des ouvrages précédents comme Sulak en 2013, La Petite Femelle en 2015 et La Serpe en 2017. Il a récemment souligné que les prix littéraires sont un moyen important de faire connaître son livre et d'avoir des lecteurs.

Laure Mauvignier avait remporté le Goncourt en 2025 avec La Maison vide, un titre devenu depuis un immense succès de librairie. Philippe Jaenada hérite donc d'un héritage littéraire majeur et rejoint le cercle exclusif des grands auteurs français reconnus par cette institution.