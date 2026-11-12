Prix immobilier Wallonie 2026 : décélération observée par Century 21 et Statbel

L'immobilier en Wallonie affiche un léger repli en 2026 selon Century 21. Analyse des tendances et des écarts provinciaux post-2025.

Le marché immobilier wallon amorçe une nouvelle dynamique en 2026, marquant une rupture notable avec la flambée des prix observée précédemment. Selon une analyse détaillée publiée par l'agence Century 21, les prix de l'immobilier enregistrent désormais un léger recul sur la période.

Cette tendance à la baisse intervient après une augmentation significative consécutive à la réduction des droits d'enregistrement mise en place en 2025. L'agence immobilière s'appuie sur une double source de données pour étayer ce constat : ses propres dossiers de transaction ainsi que les statistiques officielles fournies par l'organisme Statbel.

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Tendances distinctes par type de bien

L'analyse révèle que la décélération touche spécifiquement les maisons mitoyennes et les villas, dont les valeurs sont désormais légèrement inférieures à celles observées lors de la phase précédente. Cette baisse de prix offre potentiellement une opportunité de marché pour les acquéreurs en attente, bien que les montants restent comparativement élevés.

Il est crucial de noter que cette tendance ne s'applique pas uniformément à l'ensemble du territoire. Century 21 précise que les provinces wallonnes ne réagissent pas toutes de la même manière face à ces évolutions économiques. Certains segments de marché pourraient ainsi montrer une résilience ou une stabilité différente de celle observée pour les maisons individuelles en zone périurbaine.

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Impact de la réforme fiscale de 2025

Le contexte actuel est indissociable de la réforme fiscale introduite en 2025, qui a provoqué une hausse rapide des valeurs immobilières. La réduction des droits d'enregistrement a stimulé la demande pendant une période donnée, créant une tension sur l'offre disponible. Le recul observé en 2026 semble être une correction naturelle après cet épisode d'euphorie acheteuse.

Les professionnels du secteur interprètent cette évolution comme un retour à une forme de normalisation. Les acquéreurs peuvent désormais évaluer le marché avec plus de sérénité, sachant que la pression spéculative liée aux mesures fiscales temporaires tend à se dissiper progressivement.

Données croisées et fiabilité

L'utilisation conjointe des données de Century 21 et de Statbel permet d'obtenir une vue d'ensemble plus précise de la situation. Cette méthodologie assure que les conclusions tirées sur le recul des prix ne sont pas basées sur des tendances saisonnières ou des cas isolés, mais reflètent une dynamique structurelle du marché wallon.

Pour les investisseurs et les particuliers, il reste essentiel de consulter ces analyses pour affiner leurs stratégies d'achat. La différenciation entre les provinces et les types de biens demeure un paramètre clé pour anticiper les évolutions futures et choisir le moment opportun pour s'engager dans une transaction immobilière en Wallonie.