Prix Rousseeuw 2026 : Cinq pionniers récompensés pour le logiciel R

Cinq experts mondiaux reçoivent la moitié du prix Rousseeuw de 500 000 dollars à la KULeuven pour leur contribution majeure au développement du logiciel statistique R.

La KU Leuven a accueilli le 4 novembre 2026 la cérémonie de remise du Prix Rousseeuw, une distinction prestigieuse qui célèbre l'excellence en statistiques. Cette édition 2026 a mis à l'honneur les fondateurs et développeurs clés du langage de programmation R, un outil devenu indispensable dans le monde académique et scientifique mondial.

Cérémonie et récipiendaires du Prix Rousseeuw

La moitié du prix, soit 500 000 dollars, a été attribuée à cinq lauréats majeurs pour leurs contributions techniques et théoriques. Le Professeur Brian Ripley de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni partage cette reconnaissance avec le Professeur Martin Maechler de l'ETH Zurich en Suisse. Ils sont rejoints par le Professeur Kurt Hornik de l'Université de Vienne en Autriche, Peter Dalgaard de la Business School de Copenhague au Danemark, et l'américain Luk Tierney de l'Université de l'Iowa aux États-Unis.

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Histoire et création du logiciel R

Le logiciel R est né au début des années 1990 grâce à deux pionniers, Robert Gentleman et Ross Ihaka. Ils ont choisi ce nom en référence à la première lettre de leurs prénoms respectifs. Leur travail s'appuyait sur le langage S, créé par John Chambers. Durant près de trois ans, une communauté internationale de statisticiens bénévoles a contribué bénévolement à son développement.

Rendre ce programme informatique gratuit et open source a permis une transparence totale sur son code. Cette accessibilité a transformé la recherche, permettant à tous les étudiants et chercheurs d'utiliser ces outils sans barrière financière initiale.

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Impact scientifique et éducatif majeur

Mia Hubert, professeure de statistiques à la KU Leuven et organisatrice principale du prix, souligne l'importance cruciale de cet outil. Avant l'existence de R, les logiciels statistiques étaient coûteux et réservés à quelques privilégiés. La gratuité de R a démocratisé l'accès à la science des données dans presque toutes les universités.

Les graphiques produits par Sciensano pendant la pandémie de Covid-19 illustrent l'utilité publique de ce logiciel. Il sert également la biologie, la psychologie et tout domaine nécessitant des analyses statistiques rigoureuses. Une immense bibliothèque de fonctions supplémentaires agit comme un App Store, où chaque chercheur peut partager ses méthodes innovantes.

Origine du prix et critères de sélection

Peter Rousseeuw, professeur émérite de la KU Leuven, a initié ce projet après avoir placé une partie de ses revenus dans une fondation durant sa période à New York. Le jury, composé de dix statisticiens réputés, exige une innovation ayant un impact majeur sur la recherche pratique.

L'édition 2026 se distingue par la reconnaissance des bâtisseurs techniques de R. La Fondation Roi Baudouin gère aujourd'hui ce prix décerné tous les deux ans depuis 2022. La seconde moitié des fonds sera répartie entre les autres membres de la communauté concernée par ce sujet.