Plusieurs protestataires contre la participation de la parti d'extrême droite N-VA ont perturbé le défilé prévu samedi dans les rues de Bruxelles, malgré un large nombre de participants et une météo clémente. La police a procédé à 29 interpellations.

Le défilé pro-pride, 'When Times Get Darker, We Shine Brighter', samedi en plein centre de Bruxelles. S'inspirant du slogan, l'organisation intended à montrer son soutien à la communauté LGBTQIA+ lors d'une année où les droits des LGBT ont souffert de remise en cause.

Ce cortège a démarré à 14 h 30 depuis le Mont des Arts et a retourné à 18 h sur l'avenue de l'Empereur. Après la parade, une grande fête a eu lieu au Mont des Arts. Selon la porte-parole de la police, Ilse Van de Keere, la marche s'est déroulée dans une ambiance détendue malgré une météo menaçante. La foule était importante et festive, mélangeant revendications politiques, musique et célébration de la diversité.

Un petit groupe de manifestants, contre la participation de la N-VA, a perturbé le défilé à plusieurs endroits. La police a procédé à 29 interpellations administratives. Les organisateurs ont fourni un nombre calculé de participants sur la base de données anonymisées de téléphones mobiles collectées par Proximus. Dans cette édition 2026, vous recevez chaque semaine un bref condensé des événements culturels et touristiques de votre région.

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