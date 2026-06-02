Probabilité d'un épisode El Niño de 80 % cet été, selon l'OMM

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a alerté mardi sur la probabilité d'un épisode El Niño de 80 % cet été, qui augmenterait le risque d'événements météorologiques extrêmes dans les prochains mois.

L'Organisation météorologique mondiale ( OMM ) a alerté mardi sur la probabilité d'un épisode El Niño de 80 % cet été, qui augmenterait le risque d' événements météorologiques extrêmes dans les prochains mois.

Selon la dernière mise à jour de l'OMM, les températures exceptionnellement chaudes des eaux du Pacifique tropical favorisent les conditions de la formation d'un épisode El Niño qui devrait influencer les régimes de température et de précipitations à l'échelle mondiale. L'OMM table ainsi sur une probabilité de 80 % qu'un épisode El Niño se produise entre juin et août 2026, et les probabilités que cet épisode se maintienne au moins jusqu'en novembre avoisinent ou dépassent les 90 %.

Selon Météo-France, El Niño et sa phase opposée La Niña sont les noms donnés à une variation naturelle du climat qui induit une variation marquée de la température des eaux de l'océan Pacifique équatorial, une modification de la circulation atmosphérique mondiale et peut occasionner certains événements extrêmes sur un grand nombre de régions. Entre fin avril et mi-mai, la température de surface de la mer dans la partie centre-est du Pacifique équatorial s'est rapprochée des seuils caractéristiques de ce phénomène, une hausse alimentée par des températures exceptionnellement élevées sous la surface, dépassant de plus de 6°C les normales saisonnières, note l'OMM.

Parallèlement, les valeurs de l'indice d'oscillation australe, qui est la composante atmosphérique d'El Niño, concordent avec la mise en place de conditions d'apparition du phénomène, ajoute l'organisation. Nous devons nous préparer à un épisode El Niño potentiellement puissant, qui exacerbera la sécheresse et les fortes pluies et augmentera le risque de vagues de chaleur à la fois sur les terres émergées et dans les océans, a prévenu la secrétaire générale de l'OMM, Celeste Saulo, citée dans un communiqué.

El Niño se caractérise par une hausse des températures de surface dans le centre et l'est du Pacifique équatorial. Il se produit d'ordinaire tous les deux à sept ans et dure environ neuf à douze mois. Le dernier épisode El Niño, en 2023 et 2024, avait fait de ces années les deux plus chaudes jamais enregistrées. Le phénomène cyclique affecte par effet domino le climat mondial pendant plusieurs mois.

Pour la période juin-juillet-août, l'OMM prévoit déjà un ensemble de conditions favorisant une prédominance de températures supérieures à la normale dans presque toutes les régions du globe, avec un risque accru de stress thermique, de sécheresse dans certaines régions et d'événements extrêmes tels que les inondations ou les sécheresses sévères





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