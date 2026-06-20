Problèmes de remboursement et de diplôme en Belgique

Une famille belge se retrouve avec des problèmes de remboursement et de diplôme. Le fils de Camille a obtenu son CESS en juin 2025 mais n'a toujours pas reçu son diplôme définitif. Les raisons du retard sont inconnues, mais cela a des conséquences importantes pour les étudiants qui poursuivent des études supérieures.

Une famille belge se retrouve avec un problème d'obtention de leur diplôme. Le fils de Camille a obtenu son CESS en juin 2025 mais n'a toujours pas reçu son diplôme définitif.

Cette situation inquiète la famille qui craint pour la suite de son parcours. Les raisons du retard sont inconnues, mais cela a des conséquences importantes pour les étudiants qui poursuivent des études supérieures.

De plus, la famille de Camille a d'autres problèmes, comme celui de Charlotte qui a commandé une cuisine IKEA pour plus de 6 000 euros mais n'a reçu qu'une partie de sa commande. Les raisons de ce problème sont inconnues, mais cela a des conséquences importantes pour les consommateurs qui ne reçoivent pas ce qu'ils ont payé.

La situation est compliquée par le fait que les entreprises responsables de ces problèmes ne communiquent pas avec les consommateurs et ne remboursent pas les sommes dues





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Problèmes De Remboursement Problèmes De Diplôme CESS Études Supérieures Consommation

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