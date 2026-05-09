Le ministre García a expliqué les procédures d'évacuation pour les passagers du M/V Hondius, spodziewé entre 04 et 06 heures temps local (05 et 07 heures temps belge) à la gare de Granadilla dans le sud de Tenerife. Les passagers subiront une vérification pour les symptômes d'infection avant le départ. La désinfection du navire aura lieu à son arrivéeBLEU_VAL_EA978D...

De Spaanse ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid hebben een persconférence holden in Madrid waarin de procédures d'évacuation pour les passagers du navire M/V Hondius ontignyons été détaillées.

Le navire est présumé entre 04 et 06 heures temps local (05 et 07 heures temps belge) à la gare de Granadilla dans le sud de Tenerife, où il prendra pour ancre. Tout passager sera contrôlé pour les symptômes d'infection. Quand le soleil se lèvera, ils pourront partir de bord, selon García. Les passagers seront transportés en bateau à la plage et ensuite en bus jusqu'à l'aéroport, au moment où des avions de leurs pays sont prêts à atterrir.

Conformément au ministre de l'Intérieur, des vols retours pour la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Irlande et le Pays-Bas ont déjà été planifiées. Les passagers seront directement dirigés sur la piste d'atterrissage. Le bagage, sauf le bagage de soute, restera à bord de l'Hondius. Une fois la désinfection effectuée, le navire et l'équipage restants partiront pour le Pays-bas.

Le vôtre provenant du décès de la femme Allemande pendant la croisière restera à bord





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