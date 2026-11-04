Procès Brizard Viaene : L'avocat général demande la perpétuité pour l'homicide d'Esekia

Le procureur exige la réclusion criminelle à perpétuité contre Marjorie Brizard et Gilles Viaene, accusés d'avoir fait mourir de faim leur fils Esekia, 11 ans, à Frameries.

L' avocat général a plaidé pour la réclusion criminelle à perpétuité contre Marjorie Brizard et Gilles Viaene lors du procès pour l'homicide de leur fils, Esekia. Les jurés du tribunal de Tournai doivent déterminer la responsabilité pénale des deux parents dans la disparition de l'enfant de onze ans à Frameries en 2023.

Principe de l'homicide volontaire retenu par le parquet

L'avocat général a clairement établi que le fait de ne pas nourrir un enfant constitue un acte létal inéluctable. La justice considère que l'auteur a voulu causer la mort ou était conscient qu'elle adviendrait dans le cours normal des événements.

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Les professionnels de santé ont multiplié les efforts pour sauver la vie d'Esekia. Cependant, les parents ont systématiquement rejeté ou sapé ces interventions médicales cruciales pour la survie du garçon handicapé.

Allocations familiales détournées vers le cannabis

Gilles Viaene dépensait jusqu'à neuf cents euros par mois en cannabis à certaines périodes. Cette somme aurait pu couvrir les besoins alimentaires essentiels de son fils lourdement handicapé et dépendant de compléments alimentaires.

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Les paris en ligne consommaient également une part significative du budget familial. Ces mises pouvaient atteindre six cents euros mensuellement, réduisant drastiquement les ressources disponibles pour l'entretien d'Esekia.

L'avocat général a souligné l'ironie tragique de cette situation financière. Le père aurait pu arrêter sa consommation stupéfiante si les fonds avaient été alloués aux compléments alimentaires nécessaires au maintien du poids d'Esekia.

Déclaration de mort inévitable par dénutrition

Un médecin témoignait que tout enfant en bonne santé tient entre trois et sept jours sans nourriture. Pour Esekia, la survie était considérablement réduite par son absence de réserves corporelles face à la faim.

Le poids normal du petit garçon ne dépassait jamais les quinze kilos en raison de son handicap. Toute perte de poids supplémentaire devait être immédiatement signalée par les éducateurs et les médecins traitants.

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L'avocat général a recommandé aux jurés de répondre oui à la question de l'assassinat. Cette qualification entraînerait la peine maximale de réclusion criminelle à perpétuité pour les deux accuseds.