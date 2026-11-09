Procès Bruxelles : I.B. et M.K. accusés de trafic et tentatives d'assassinat

Le parquet de Bruxelles poursuit I.B. et M.K. pour trafic de stupéfiants et tentatives d'assassinat entre 2023 et 2025. Focus sur les faits reprochés et les enjeux du procès.

Le parquet du procureur du Roi de Bruxelles a engagé des poursuites contre les deux dirigeants présumés de l'organisation criminelle I.B. et M.K., leur reprochant des actes de violence grave et un trafic de drogue international. Ces accusations couvrent une période allant de février 2020 à mars 2025, mettant au cœur du réquisitoire six tentatives d'assassinat commises avec des armes à feu et des véhicules volés.

Détails des accusations et calendrier des faits

I.B., détenu à la prison d'Ittre et représenté par Me Quentin Mayence, comparaît pour avoir orchestré six tentatives d'assassinat depuis sa cellule. Ces faits, survenus entre juillet et décembre 2023, ont ciblé plusieurs individus dans la région bruxelloise. La première attaque visait Y.S., âgé de 28 ans, dans la nuit du 25 au 26 juillet 2023. Une voiture, supposée volée, a ensuite été incendiée entre le 26 et le 27 juillet 2023.

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La deuxième tentative, survenue dans la nuit du 29 au 30 août 2023, n'a pas eu de victime identifiée mais impliquait quatre véhicules volés brûlés immédiatement après l'acte. Le 11 septembre 2023, vers 04h30, huit coups de feu ont été tirés sur S.E.M. (30 ans) et E.T. (38 ans). Aucun blessé n'a été déploré, et l'auteur présumé, bien qu'intercepté par la police, s'était brièvement enfui.

Positions des prévenus et contexte des violences

M.K., considéré comme le deuxième prévenu par ordre d'importance, reste en cavale depuis un mandat d'arrêt international délivré le 21 novembre 2025. Le réquisitoire détaille également deux autres tentatives d'assassinat à proximité de la boîte de nuit Le Blu, boulevard International à Anderlecht, dans la nuit du 3 au 4 novembre et la nuit suivante. Une sixième tentative, sans victime connue, remonte au 19 décembre 2023.

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Plusieurs membres du groupe doivent également répondre de la possession d'armes de guerre sophistiquées, incluant des fusils d'assaut, des pistolets mitrailleurs, des kalachnikov, des M4 et M16, ainsi que des pistolets UZI. Un fusil de chasse à double canon au canon scié a également été saisi. Ces armes illustrent l'arsenal militaire utilisé par cette organisation structurée en une dizaine de décideurs et une trentaine de membres.

Impact réel et mesures patrimoniales

Outre les violences physiques, le parquet examine les aspects financiers de l'activité criminelle. Six prévenus, dont I.B., doivent expliquer aux juges correctionnels spécialisés en grand banditisme la conversion ou le transfert d'avantages patrimoniaux illicites. Un transfert notable de 400.000 euros depuis la Belgique vers le Panama est spécifiquement mentionné comme élément de dissimulation de l'origine des fonds.

Cette affaire s'inscrit dans un contexte régional de violences graves, particulièrement dans le quartier du Peterbos à Anderlecht. Le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles et la cour d'assises de Bruxelles ont déjà traité plusieurs dossiers similaires. Par exemple, le 15 septembre dernier, la cour d'assises a condamné Wail Sarouyenne Fallaoui à 17 ans de prison pour le meurtre de Seghir Issaad, survenu le 20 juin 2023 au parc du Peterbos.