Procès de l'infirmière Vincianne Welvaert pour le meurtre d'une patiente nonagénaire

Le procès de l'infirmière à domicile Vincianne Welvaert s'ouvre devant la cour d'assises du Luxembourg à Arlon. Elle est accusée du meurtre de sa patiente Marie Reding, une femme de 90 ans, découverte morte dans sa salle de bains en mars 2023. L'accusée, qui avait donné l'alerte, est soupçonnée par les enquêteurs. Son passé judiciaire, notamment des condamnations pour outrage et des mesures d'internement pour harcèlement, sera examiné lors des débats.

Le procès de Vincianne Welvaert s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises du Luxembourg à Arlon . Cette infirmière à domicile est accusée du meurtre en 2023 de Marie Reding, une nonagénaire qui résidait à Martelange.

Un jury composé de six hommes et six femmes devra se prononcer sur sa culpabilité lors de ce procès qui devrait durer une semaine. C'est Vincianne Welvaert elle-même qui a alerté la police le 1er mars 2023 en matinée. L'infirmière à domicile dit avoir découvert sa patiente Marie Reding dans sa salle de bains. La nonagénaire gisait dans une mare de sang et présentait de nombreuses plaies, contusions et une importante fracture au niveau du crâne.

Les premiers éléments de l'enquête ont rapidement orienté les soupçons vers celle qui avait donné l'alerte. Les enquêteurs ont établi que l'infirmière pouvait avoir une implication dans cet homicide. Vincianne Welvaert a été interpellée et privée de liberté dès le soir des faits, le 1er mars 2023. Quelques jours plus tard, elle a été placée en détention préventive.

Depuis juillet 2025, elle est sous surveillance électronique. Le profil psychologique de l'accusée occupera certainement une place centrale dans les débats. En 2013, Vincianne Welvaert a été condamnée pour des faits d'outrage. En 2015, elle a été internée après différents faits de harcèlement, menaces et violences





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