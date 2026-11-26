Sept personnes, dont l'ex-CEO de Nethys et le dirigeant de Resa, sont renvoyées devant le tribunal pour corruption dans l'affaire du recouvrement d'impayés.

Le parquet a dressé un réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel visant sept personnes soupçonnées d'avoir manipulé des marchés publics liés à la création d'une société de recouvrement d'impayés. Cette affaire implique des dirigeants de l'opérateur énergétique Nethys, de l'entité Resa et de l'opérateur télécoms Voo, ainsi qu'un huissier de justice et des employés.

Un montage pour le recouvrement d'impayés

Le cœur de l'enquête repose sur l'idée d'instaurer une société d'huissiers dédiée à la gestion des créances impayées des filiales Resa et Voo. Le parquet a identifié plusieurs acteurs principaux dans ce dossier complexe, soulignant les liens étroits entre les entités publiques et les prestataires privés.

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Stéphane Moreau, l'ancien directeur général exécutif (CEO) de Nethys, figure parmi les suspectés. Il négocie actuellement une transaction pénale avec le ministère public. À ses côtés, l'huissier de justice liégeois Paul Tintin et sa société Lambert Abad-Perick sont également visés par ces poursuites judiciaires majeures.

Accusations de corruption et entrave

Les chefs d'accusation sont graves et touchent à la fois la corruption et l'entrave à la liberté des enchères pour Paul Tintin, sa société et Stéphane Moreau. Cette double imputation suggère que les procédures de marché public n'ont pas respecté les principes de transparence et de concurrence loyale imposés par la loi.

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D'un autre côté, Gil Simon, la dirigeante de Resa, ainsi qu'une de ses employées, sont suspectées de faux commis par un fonctionnaire. Ces accusations s'ajoutent à celles d'entrave aux enchères, renforçant la gravité du dossier qui touche directement la gouvernance des entreprises publiques régionales.

Réactions des avocats et suite judiciaire

Les défenseurs de plusieurs suspects ont déjà annoncé leur intention de préparer des recours formels contre le réquisitoire de renvoi. Cette stratégie est particulièrement notable pour les avocats représentant Stéphane Moreau et Paul Tintin, qui contestent la direction prise par l'instruction judiciaire.

L'examen de ce dossier sensible pourrait avoir lieu prochainement devant la chambre des mises en accusation. Cette étape procédurale est cruciale pour confirmer ou infirmer la renvoi devant le tribunal correctionnel et définir les contours exacts des poursuites pénales.