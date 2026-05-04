Procès de Strépy-Bracquegnies : Antonino Falzone face aux contradictions

Le procès suite au drame de Strépy-Bracquegnies, qui a fait 7 morts et 81 blessés, a débuté au Lotto Mons Expo. Antonino Falzone, témoin clé, a été interrogé et a présenté une version de l'accident marquée par des contradictions relevées par la présidente de la cour. Il décrit un état de choc et d'hébétude qui l'aurait empêché d'agir après l'impact.

Le procès se déroule exceptionnellement au Lotto Mons Expo. Antonino Falzone , témoin clé, a été interrogé ce premier jour. Il explique avoir connu Paolo Falzone , le conducteur, depuis une dizaine d'années, après une période de séparation.

Il décrit Paolo comme quelqu'un de 'lourd avec les filles' et affirme ne pas être un amateur de vitesse, n'ayant jamais possédé de voitures puissantes. Il se montre vague quant aux modifications apportées à la BMW de Paolo, suggérant que celui-ci lui avait mentionné avoir effectué des travaux sur le véhicule. Antonino Falzone nie avoir été au courant des vidéos que Paolo se filmait en conduisant, affirmant ne pas avoir été attentif à la route.

Cependant, la présidente de la cour, Martine Baes, relève des contradictions flagrantes dans ses déclarations. Elle souligne qu'il a d'abord affirmé dormir au moment de l'impact, puis a évoqué un 'oh' de stupeur, avant de revenir sur l'idée d'un coup de frein qui l'aurait réveillé. Une incohérence est également pointée concernant l'heure d'extinction de son téléphone portable, qui ne correspond pas à ses dires. Antonino Falzone maintient sa version, invoquant une possible erreur.

La présidente insiste sur le fait que Paolo Falzone a toujours affirmé qu'il ne dormait pas. Antonino décrit un chaos total après l'impact, évoquant une femme sur lui, des cris, un pare-brise étoilé et une personne entre eux. Il admet être conscient de la présence de la foule, mais explique que tout s'est passé trop vite pour qu'il puisse prendre conscience de la situation.

Il justifie son manque d'intervention en premiers secours par un état de choc et un sentiment de déréalisation, regrettant amèrement de ne pas avoir aidé la victime, consciente et capable de parler aux pompiers. Il décrit un état d'hébétude, se sentant comme un pantin désarticulé. La présidente de la cour poursuit son interrogatoire de manière implacable, cherchant à comprendre pourquoi il n'a pas réagi, notamment en ne sonnant pas aux portes ou en interpellant les passants.

Antonino reconnaît qu'il aurait dû agir, mais explique qu'il attendait une réaction des autres. Les prochains jours seront consacrés aux témoignages du juge d'instruction et des enquêteurs





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