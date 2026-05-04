Procès de Strépy-Bracquegnies : L'émotion à son comble à l'ouverture du procès des frères Falzone

Le procès des frères Falzone, accusés dans l'affaire du drame de Strépy-Bracquegnies qui a coûté la vie à six personnes, s'est ouvert ce lundi. Les familles des victimes expriment leur émotion et leur attente de justice.

Le procès des frères Falzone , Paolo et Antonino, s'est ouvert ce lundi, marquant une étape cruciale quatre ans après la tragédie qui a frappé Strépy-Bracquegnies .

Le 20 mars 2022, une BMW conduite par Paolo Falzone a fauché un groupe de personnes lors d'un carnaval, causant la mort de six personnes et en blessant gravement plusieurs autres. L'ouverture de ce procès, qui se déroule au Lotto Mons Expo, a ravivé les souvenirs douloureux et les blessures profondes des familles des victimes. L'atmosphère était chargée d'émotion alors que les proches se présentaient devant le tribunal, conscients de l'importance et de la complexité des audiences à venir.

Ce procès, exceptionnel par son ampleur et son retentissement émotionnel, promet d'être un moment de vérité et de justice pour les familles endeuillées et les survivants. L'enquête a révélé que Paolo Falzone conduisait à une vitesse excessive et sous l'influence de stupéfiants au moment de l'accident, des éléments qui aggravent considérablement sa situation. Antonino Falzone, son frère, est accusé de complicité, ayant encouragé et facilité la conduite dangereuse de Paolo. Les deux hommes encourent de lourdes peines de prison.

Lorena Cascarano, qui a perdu ses deux parents dans le drame, a exprimé son appréhension et son espoir de comprendre les circonstances exactes de la tragédie. Elle a confié aux médias : « On a un peu les jambes qui tremblent, on appréhende beaucoup. Ça fait quatre ans, donc on se dit ‘enfin ça commence’, parce que ça fait vraiment longtemps qu’on attend ce procès. On a besoin de réponses, de savoir ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est produit.

» Elle a également souligné l'incertitude qui plane sur le déroulement du procès : « On va totalement vers l’inconnu. Même si on a déjà vécu plusieurs audiences auparavant, c’est désormais en cours d’assises, c’est quelque chose d’extraordinaire, et donc on appréhende beaucoup ce qu’on va pouvoir entendre, voir et puis le déroulé de tout ce procès.

» L'attente est immense pour les familles, qui espèrent que la justice sera rendue et que les responsables seront tenus de rendre compte de leurs actes. Le procès doit permettre de reconstituer le fil des événements, d'entendre les témoignages des victimes, des témoins et des experts, et de déterminer les responsabilités de chacun. La complexité de l'affaire et l'émotion palpable rendent ce procès particulièrement délicat. Florian Devise, représentant des parties civiles, a également partagé son ressenti : « C’était long.

On y est enfin, pour avoir nos réponses. Ce n’est pas facile. La nuit n’a pas été facile. Beaucoup d’appréhension, de stress, de voir comment ça se passera.

» Il a insisté sur la solidarité qui unit les membres du groupe de carnaval, qui se considèrent comme une famille : « Le carnaval, c’est un groupe d’amis, c’est comme une famille. Le drame nous a touchés, mais on va être solidaires, on va être forts tous ensemble pour passer cette épreuve.

» Nicolas D’Andrea, un autre membre des parties civiles, a exprimé son émotion avec une voix nouée : « Une journée particulière avec, j’ai envie de dire, le lancement des hostilités. Ça va être une dure journée, je pense. C’est compliqué, vraiment. On y est, donc il y a beaucoup d’attente.

» Le procès devrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et promet d'être un moment éprouvant pour toutes les parties prenantes. Les audiences seront marquées par la présentation de preuves, l'audition de témoins et les plaidoiries des avocats. L'issue du procès est incertaine, mais les familles des victimes espèrent que la justice sera rendue et que les responsables seront punis pour leurs actes





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